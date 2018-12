Dortmund. In letzter Minute sicherte sich Werders U19 den Einzug ins Viertelfinale des DFB-Juniorenpokals. Den 1:0 (0:0)-Erfolg beim Fußball-Nachwuchs von Borussia Dortmund machte Tobias Schwede perfekt, indem er eine tolle Kombination in der 90. Minute per Kopf abschloss.

In der hektischen Nachspielzeit sah Werder-Kapitän Julian von Haacke ebenso wie ein Dortmunder die Rote Karte. "Es war alles drin in diesem Spiel", kommentierte Trainer Mirko Votava. Sein Team hatte die starke Offensive des Gegners eine Halbzeit lang kontrolliert und war selbst zu guten Angriffsaktionen gekommen.

Nach dem Wechsel erhöhten die Dortmunder den Druck, sodass Werder ein paar schwierige Situationen zu überstehen hatte. "Da haben sie uns immer mehr bearbeitet", so Votava. Unterm Strich hatte der Trainer aber einen verdienten Sieg gesehen: "Vielleicht etwas glücklich, aber hart erarbeitet." (sfy)