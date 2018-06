Daran vermögen selbst ihre beiden letzten Spiele der Vorrunde nichts mehr zu ändern. „Diesen ersten Platz hat sich die Mannschaft verdient“, sagt Andreas Niewiera. Allerdings machte der Sportliche Leiter im Spiel beim HSV schon gewisse Startschwierigkeiten angesichts der jüngsten Pause aus: „Wir brauchten ein bisschen, um in die Partie zu kommen.“ Nachdem die Bremer jeweils zu Beginn des zweiten und dritten Drittels einen Gegentreffer in Unterzahl kassiert hatten, hatte der Gastgeber nach dem 2:2 in der regulären Spielzeit auch das bessere Ende auf seiner Seite. Einer fünfminütigen Verlängerung ohne Treffer folgte nämlich ein Penaltyschießen, das der HSV mit 2:1 für sich entschied. Er kassierte also den Zusatzpunkt und gewann insgesamt zwei Zähler in diesem Duell.

Tore: 0:1 Maier (15.), 1:1 (23.), 2:1 (42.), 2:2 Priem (54.)