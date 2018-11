Freuen sich auf Borussia Dortmund, spüren aber noch keine große Aufregung: FCO-Spieler Fabrizio Muzzicato (von links), Milos Memdic und Erkan Kilicaslan. (Roland Scheitz)

Bremen. Gezogen wurde das Los am 23. Juni – am Sonnabend wird der Gewinn eingelöst: Um 15.30 Uhr tritt der FC Oberneuland in der 1. Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Dortmund an. Vor der Partie, für die bislang rund 15.000 Tickets verkauft worden sind, haben wir mit drei FCO-Spielern gesprochen. Der frisch gebackene Kapitän Fabrizio Muzzicato (31), Torhüter Milos Mandic (27) und Stürmer Erkan Kilicaslan (27) blicken auf den großen Tag im Weserstadion.

Verraten Sie uns doch erstmal, was für den späten Sonnabend, den Abend nach dem Spiel, geplant ist.

Erkan Kilicaslan: Ein ruhiger Abend mit der Familie und der Mannschaft. Meine Familie und meine Frau, sie stammt aus Bremen, kommen zu Besuch aus Berlin.

Fabrizio Muzzicato: Es wird wohl wirklich sehr familiär werden, ein ruhiges Beisammensein eben. Sollten wir die Sensation schaffen, wird es aber etwas unruhiger.

Milos Mandic: Ich finde, unruhig ist das falsche Wort, eher feierlich. Und dann dauert es auch bis in den Sonntag hinein.

Ein gutes Stichwort: Was muss alles passieren, damit der FCO den BVB schlägt?

Mandic: Nicht viel. Wir müssen ja nur den BVB schlagen. Bayern hat das gerade erst hinbekommen, das ist allerdings nicht unsere Kragenweite. Aber der Pokal hat nun mal seine eigenen Gesetze.

Muzzicato: Es ist ja wohl immer das gleiche Schema: David gegen Goliath. Der Favorit muss einen schlechten Tag haben, in unserem Fall wohl einen sehr schlechten, und wir müssen einen sehr guten Tag haben. Es gehört eben eine Menge Glück dazu.

Kilicaslan: Und wir müssen als Einheit auftreten, alle an die Leistungsgrenze gehen. Dann ist zumindest eine knappe Niederlage drin.

Was nimmt man sich als Spieler für ein solches Duell vor?

Muzzicato: Dass man das Spiel in diesem Stadion genießt und sich nicht zu sehr unter Druck setzt. Natürlich gehört auch eine gewisse Aggressivität dazu. Aber vor allem geht es darum, den Moment aufzusaugen. Wir werden wohl nicht mehr allzu viele Gelegenheiten wir diese bekommen.

Mandic: Genau. Der BVB spielt alle zwei Wochen vor 80000 Zuschauern. Wir haben die einmalige Gelegenheit, zu zeigen was wir können. Wir haben nichts zu verlieren und müssen keine Angst haben.

Kilicaslan: Ich kann so ein Spiel eigentlich nicht genießen. Dafür bin ich viel zu ehrgeizig und will immer gewinnen – auch wenn ich weiß, dass es kaum gelingen wird. Ich bin da nicht so der Genießertyp, sondern bereite mich sehr intensiv vor. Aber es stimmt schon: Vor dieser Kulisse zu spielen, wird einmalig. Also werde ich versuchen, diese Atmosphäre aufzusaugen.

Wie ist die Stimmung in der Mannschaft – macht sich langsam die Nervosität breit?

Mandic: Bis jetzt relativ normal. Aber man muss abwarten. Jeder will spielen oder zumindest im Kader stehen. Doch es sind nur 18 Plätze zu vergeben. Da wird die Stimmung vielleicht am Tag vor der Partie kippen, wenn der Trainer einigen sagen muss: Sorry, du bist beim Spiel des Jahres nicht dabei. Aber damit müssen wir wohl leben.

Muzzicato: Ich empfinde die Stimmung auch eher als unaufgeregt. Es wird wenig darüber gesprochen. Das macht wohl jeder mit sich aus. Die Nervosität wird wohl kommen, wenn wir am Sonnabend einlaufen.

Alles ganz normal vor einem solchen Spiel?

Muzzicato: Ich kann ja nicht in die Köpfe reingucken. Aber man muss auch sagen: Viele von uns haben schon in den Profibereich hineingeschnuppert. Sie sehen sich nicht als Amateurfußballer und haben nicht den Eindruck, besonders weit weg zu sein von den reinen Profis. Da gerät man auch nicht mehr so aus dem Häuschen wegen dieses Loses.

Kilicaslan: Die Aufregung kommt vielleicht erst am Spieltag. Die Stimmung innerhalb der Mannschaft hat sich sowieso verbessert, nachdem wir nun bei Victoria Hamburg den ersten Sieg in der Regionalliga gelandet haben. Da sah es nach der Auftakt-Niederlage gegen den HSV II noch ganz anders aus.

Wie schätzen Sie die Erwartungen im Umfeld des Vereins ein?

Kilicaslan: Ich war am Mittwoch in der Stadt und habe viele Plakate gesehen, außerdem bekomme ich viele Anrufe wegen dieses Spiels. Da ist schon eine gewisse Euphorie vorhanden.

Muzzicato: Ich höre oft, dass wir bestimmt acht, neun Tore bekommen. Natürlich hat der BVB eine tolle Mannschaft, und natürlich können wir eine hohe Niederlage kassieren. Aber ich mag es nicht, so negativ an die Sache zu gehen. Für mich ist es ein Fußballspiel, das bei 0:0 losgeht.

Mandic: Es tut sich was, das merkt man. Hoffentlich bieten wir ein attraktives Spiel und locken die Zuschauer damit zum FCO.

Als Torhüter haben Sie ja ziemlich viel Einfluss auf das Ergebnis...

Mandic: Stimmt. Wenn ich keinen reinlasse, sind wir eine Runde weiter. Aber das wird natürlich sehr schwierig. Ich hoffe, dass es reicht – wenn nicht, auch schön.

Bereiten Sie sich anders vor als sonst?

Mandic: Nein, wie auf jedes andere Spiel auch. Ich gehe am Freitag früh ins Bett, und Videos von Borussia Dortmund brauche ich auch nicht. Man weiß doch, wie die spielen.

Was wünschen Sie sich für das Spiel?

Kilicaslan: Dass, wenn wir denn verlieren, die Niederlage nicht so hoch ausfällt.

Muzzicato: Ich weiß, dass es schwer ist in dieser Stadt. Aber ich wünsche mir, dass uns viele Bremer unterstützen. Das hätte jede Amateurmannschaft verdient.

Mandic: Ich kann das ja nur als Außenstehender beurteilen. Aber man hat sicher Fehler gemacht beim FCO in den vergangenen Jahren. Doch Fehler macht jeder. Nun ist man seit anderthalb Jahren auf einem guten Weg, attraktiven und hoffentlich auch erfolgreichen Fußball zu spielen. Es wäre schön, wenn die Bremer das honorieren könnten.