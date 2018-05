Dann jedoch drehte der Gastgeber auf und erzielte vier Treffer in Folge. Schließlich unterlagen die Bremerhavener am 47. Spieltag mit 6:7 (0:0, 3:2, 3:5). „Es ist schon extrem bitter, wenn du auswärts sechs Tore schießt und ohne Punkt nach Hause fährst“, sagte Teammanager Alfred Prey.

Von Beginn an begegneten sich die Mannschaften auf Augenhöhe. Chancen zur Führung gab es auf beiden Seiten. Doch sowohl Wolfsburgs Torhüter Vogel als auch Pinguins-Goalie Jani Nieminen, der überraschend den Vorzug vor Gerald Kuhn erhalten hatte, parierten im ersten Drittel ein ums andere Mal glänzend. Im Mittelabschnitt gingen die Gäste schnell in Führung: Nach einem feinen Pass von Brock Hooton verzögerte Jeremy Welsh den Abschluss und schob den Puck durch Vogels Beine über die Linie (21.). Nur wenig später setzte sich Cory Quirk im Powerplay gegen zwei Verteidiger durch und schoss den Puck im Fallen ins Netz (27.). Nach dem Anschlusstreffer durch Riefers (30.) kam auch Pinguins-Torjäger Jack Combs zu seinem Tor – wenn auch mit Glück: Combs wollte auf den besser postierten Rob Bordson ablegen, traf jedoch das Schienbein eines Verteidigers, von wo der Puck über die Linie rutschte (34.). Trotz Unterzahl verkürzte Wolfsburg am Ende eines unterhaltsamen Drittels durch Sharrow auf 2:3 (36).

Im Schlussabschnitt ging es torreich weiter: Nach Johnsons Ausgleichstreffer (44.) erzielte Jordan George mit einer Direktabnahme das 4:3 (46.). Zehn Minuten vor Schluss kam es zu einer längeren Unterbrechung. David Zucker war von der Strafbank aufs Eis zurückgekehrt und hatte den mitgelaufenen Jason Bast bedient. Dessen Schuss flog vom linken an den rechten Innenpfosten und überquerte dabei auch die Linie (49.). Pinguins-Coach Thomas Popiesch hatte daraufhin den Videobeweis gefordert, nach dem die Schiedsrichter den Treffer gaben.

In der turbulente Schlussphase lagen die Gäste plötzlich hinten. Dass der Doppeltorschütze Brent Aubin da noch auf dem Eis stand, sorgte nicht nur auf Seiten der Pinguins für Irritationen. Der Wolfsburger Angreifer hatte Cody Lampl im zweiten Drittel eine Platzwunde zugefügt und von den Schiedsrichtern nur eine Zwei-Minuten-Strafe erhalten. Zwar verkürzte Wade Bergman noch auf 6:7 (59.), doch zum Ausgleich reichte es nicht mehr. „Wir haben ein sehr gutes Spiel abgeliefert, aber heute fehlte uns einfach die Kaltschnäuzigkeit“, sagte Prey, dessen Team am Mittwoch in eigener Halle (19.30 Uhr) auf die Straubing Tigers trifft.