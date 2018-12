Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Zwei Turniere bei der Tennis-Vereinigung Ost

Osterholz. Gleich zwei Tennis-Großveranstaltungen richtet die Tennisvereinigung Ost-Bremen im Juli aus. Zunächst steigt am Wochenende 14./15. Juli ein Nachwuchsturnier, eine Woche später finden die 3. Dodenhof-Open statt. Das Leistungsklassen-Jugendturnier der Sparkasse Bremen richtet sich an die Jahrgänge 1994 bis 2001 und findet zum ersten Mal auf der Anlage der TV-Ost statt. Meldeschluss hierfür ist der 8. Juli. Die Ausschreibung und Anmeldung sind auf der Homepage der TV-Ost oder beim Tennisverband Nordwest zu finden. Von Freitag bis Sonntag, 20. bis 22. Juli, steigen dann die 3. Dodenhof-Open für alle Spieler der Leistungsklassen (LK) zwölf bis 23 im Alter von 17 bis 70 Jahren. Für diese Veranstaltung gibt es noch freie Startplätze, Meldeschluss ist der 15. Juli. Außerdem findet am Freitagabend ab 19 Uhr die Player’s Night statt – natürlich nicht nur für Spieler. Weitere Infos auf der Homepage der TV-Ost unter www.tennisvereinigung-ost-bremen.de