In der Altersklasse der M60 konnte sich Borchert Haake in der deutschen Spitzenklasse etablieren. Danke eines starken Finales über 60 Meter in 8,16 Sekunden erreichte er den dritten Platz. Ebenfalls Bronze holte Haake bereits mit seinem ersten Versuch über 5,08 Meter im Weitsprung. Nicole Arkenau verpasste in ihrer Altersklasse W45 als Neunte mit 9,07 Sekunden nur sehr knapp das Finale. Besser machte sie es über die 60 Meter Hürden. Dank 11,10 Sekunden erreichte sie im Finallauf einen tollen sechsten Rang.

Zwei weitere Leichtathleten waren an anderer Stelle aktiv. Manfred Hiller und Sebastian Hartwich starteten beim 19. Kieler Marathon. Die beiden sind sonst eher auf kurzen Laufstrecken und Sprungdisziplinen beheimatet. Trotzdem lief Hiller im Halbmarathon über 21,1 Kilometer eine gute Zeit von 1:51 Stunden. Auch Hartwich glänzte bei eisigen Temperaturen und starken Windböen mit 47:46 Minuten über die Distanz von zehn Kilometern.