Glasgow (dpa) - Mitfavorit Spanien ist mit einer überraschenden Niederlage ins olympische Fußball-Turnier gestartet. Die Iberer verloren am Donnerstag in Glasgow ihr Auftaktspiel der Gruppe D gegen Japan mit 0:1 (0:1). Den Siegtreffer für die Japaner erzielte der Mönchengladbacher Yuki Otsu in der 34. Minute, als der Mittelfeldspieler nach einer Ecke aus kurzer Distanz einschoss.

Damit entschied Otsu auch das Duell mit seinem Gladbacher Teamkollegen Alvaro Dominguez für sich, der in der Abwehr der Spanier 90 Minuten lang zum Einsatz kam. Spanien musste ab der 41. Minute mit zehn Mann auskommen, nachdem Inigo Martinez die Rote Karte gesehen hatte.

Im zweiten Spiel der Gruppe D trennten sich Honduras und Marokko 2:2. In der Gruppe B spielten Mexiko und Südkorea zum Start 0:0.