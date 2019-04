Bundesliga in die neue Saison. In der Staffel 2 heißen die Kontrahenten in der neuen Saison BGC Hannover, 1. MGC Göttingen, 1. MGC Kassel-Vellmar und MC „Tigers“ Künsebeck.

Am 14. April stellt sich im Auswärtsspiel beim MGC Göttingen eine neu formierte erste Mannschaft vor. Mit Nico Sebastian Föllmer, Matthias Halstein, Karsten Käckenmester, Liana Klaus, Sven Klaus, Bianca ten Voorde und Stefan ten Voorde wurde das zur Zeit stärkste Team nominiert. Sie alle werden ihr ganzes Potenzial abrufen müssen, denn die Herausforderung ist groß. Mit den „Tigers“ aus Künsebeck und den Göttinger „Pirates“ sind golferische Schwergewichte dabei. Künsebeck hat in der abgelaufenen Saison nur knapp den ersten Tabellenplatz und damit den Aufstieg in die zweite Bundesliga verpasst und auch die Göttinger bieten in ihrer zweiten Mannschaft starke Spieler auf. Mit dabei sind ein ehemaliger und ein aktueller Seniorennationalspieler. Die Nordhessen vom 1. MGC Kassel-Vellmar haben sich für die kommende Saison bereits verstärkt. Bleibt abzuwarten, in welcher Formation der BGC Hannover antreten wird.

„Erst einmal den Abstieg vermeiden, gut in das erste und zweite Punktspiel starten und dann sehen, ob mehr möglich ist“ – unter diesem Blickwinkel starten die Bremer in die Saison. Der erste Einsatz auf der Anlage an der Grätzelstraße in Göttingen ist gleich eine Hausnummer. Sie ist den meisten Bremer Aktiven unbekannt. Sie gilt unter Kennern als trainingsintensiv.

Am 5. Mai folgt dann das mit Spannung erwartete erste Heimspiel auf der Anlage an der August-Bebel-Allee. Dort sollte möglichst ein Rang unter den ersten Dreien erreicht werden. Es folgt am 26. Mai in Kassel das letzte Punktspiel vor der Sommerpause, bevor am 28. Juli in Hannover auf der großen Betonanlage gespielt wird. Entschieden über einen eventuellen Aufstieg in die 2. Bundesliga oder einen Abstieg zurück in die Verbandsliga, wird beim letzten Punktspiel am 9. September auf der Anlage der „Tigers“ Künsebeck in Halle in Westfalen.

Dass die Herausforderung 3. Bundesliga nur mit noch mehr Trainingsaufwand auf den einzelnen und zu großen Teilen unbekannten Anlagen zu stemmen ist, ist allen Spielerinnen und Spielern klar. So werden jene Aktive, die es beruflich einrichten können, bereits am Freitagmorgen zu den Spielorten aufbrechen, um den erst später nachfolgenden Kollegen bereits wichtige Informationen geben zu können, so dass dann am Sonnabend jeweils sofort mit einem intensiven, gemeinsamen Bahntraining begonnen werden kann. Gut zu wissen, dass für plötzliche Notfälle Ralf Steinhausen und Uwe Mylius einspringen können und bei Bedarf auch bereit sind, als Betreuer zu fungieren.