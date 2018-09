Nicht so für drei Schwimmerinnen vom Bremischen SV, die sich kürzlich das Abenteuer Wesermarathon gönnten. Für dieses 3. Weserschwimmen, das von der Schwimmschule in Rinteln gepflegt wird, hatten sich 51 Marathonbegeisterte gemeldet, die bei ihrer Mammutaufgabe immerhin von der Strömung unterstützt wurden.,

So steigen die drei Mastersschwimmerinnen Antje Wilfling (AK50), Ina Diedrichs (AK50) und Marie-Helen Krüger (AK35), an einem nebligen Morgen in Rinteln in das 19 Grad warme Wasser und machten sich auf die Strecke von Rinteln bis Minden. Unterwegs gab es zahlreiche Verpflegungspunkte über die Route Veltheim, Borlefzen, Vlotho, Bad Oeynhausen, Dehme zur Porta Westfalica und dann zum Ziel in Minden, wo Verstärkungen gereicht wurden, diese dienten, wie auch zahlreiche Brücken, zudem zur Orientierung und Motivation der Athletinnen. Das Teilnehmerfeld zog sich schnell auseinander, jeder war bemüht, sein eigenes Tempo zu finden, DLRG-Kräfte begleiteten die Schwimmerinnen und Schwimmer im Boot und sorgten für Sicherheit. Im Laufe des Rennens gaben dann auch fünf Teilnehmer auf und wurden von den Booten fürsorglich aufgenommen. Am Ende wurden die Strapazen für alle Schwimmer zu einer Kopfsache, dem Drang nicht nachzugeben, aufgeben zu müssen. So zogen sich die letzten Kilometer schier endlos dahin. Doch nach fünf Stunden und 30 Minuten war es dann für den ersten Athleten so weit, der Niederländer Remco van Althuis konnte sich feiern lassen, diese Tortur als Sieger überstanden zu haben. Gewonnen hatten aber am Ende alle, die sich im Ziel überglücklich einfanden. Darunter befanden sich auch die die drei Bremer Teilnehmerinnen, keine von ihnen gab auf.

Belohnt wurden schließlich alle mit einer großen Party. Die nicht nur den Abschluss dieses Events bedeutete, sondern auch zugleich das Ende des Weserschwimmens überhaupt einläutete. Laut Veranstalter Andreas Reineke wird dieses Schwimmereignis im nächsten Jahr nicht in dieser Form wiederholt. “Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören“, sagt Reineke. Die Aktiven können sich aber schon auf Neues freuen. Ideen zu ähnlichen Events gibt es bereits.