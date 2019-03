Nachdem die Gastgeber bei der 0:3 (21:25, 20:25, 14:25)-Niederlage gegen den TSV Hollern-Twielenfleth noch um die „goldene Ananas“ spielten, ging es gegen den TV Wiesmoor darum, der VG Delmenhorst-Stenum unter die Arme zu greifen und das befreundete Team über den Relegationsplatz die Chance zu geben, sich in den Entscheidungsspielen doch noch den Klassenerhalt zu sichern. Und dieses Unterfangen gelang bei der 2:3 (23:25, 15:25, 25:22, 25:22, 13:15)-Niederlage tatsächlich, durch den einen Punkt hievten sich die Gäste auf Platz sieben und schickten die TG Wiesmoor gemeinsam mit den Bremern zurück in die Verbandsliga.

Sowohl im Abstiegs- als auch im Aufstiegskampf ging es um alles. Im Aufstiegskampf gewannen sowohl Ammerland II als auch Baden II ihre ersten Spiele, sodass mit Ammerland, Osnabrück und Baden noch drei Mannschaften Meister werden konnten. Ammerland und Osnabrück trafen direkt aufeinander, Baden traf auf die abstiegsgefährdeten Delmenhorster. Mit einem Sieg gegen Ammerland setzte sich Osnabrück zunächst an die Tabellenspitze, nun hatte es Baden in eigener Hand, sich mit einem Sieg gegen Delmenhorst zum Meister zu küren. Diese wiederum mussten mindestens so viele Punkte holen wie die punktgleichen Wiesmoorer, um auf dem Relegationsplatz zu bleiben.

Zünglein an der Waage

Und da kamen die Waller ins Spiel, die in dieser Saison erst sechs Sätze gewinnen konnten. „In den ersten beiden Sätzen lief es wie erwartet“, sagte Walle-Coach Jens Reimer, „durch eine Umstellung der Außen- und Diagonalangreifer versuchten wir, flexibler zu werden, aber wie schon wir machten zu viele Eigenfehler und die Sätze gingen an Wiesmoor.“

Im dritten Satz stellte Walle auf die gewohnten Positionen um, zur Mitte des Satzes geriet das Team ein Rückstand und alles deutete auf ein schnelles Spielende hin. Verzweifelt fing der Trainer in der Auszeit an, Witze zu erzählen statt taktische Anweisungen zu geben. Und plötzlich spielte Walle „richtig guten Volleyball“, wie Jens Reimer resümierte, „in der Abwehr wurde gekämpft, und im Angriff gingen Julian Kramer und Björn Schelb volles Risiko“. Nach gewonnenem Satz war Wiesmoor überrascht, sodass der vierte Satz an Walle ging. Der finale Satz war gut anzuschauen und wurde am Ende knapp von Wiesmoor gewonnen. Dann wurde es zur Gewissheit: Delmenhorst besiegte Baden II mit 3:2, „sodass unser Punkt Wiesmoor zum zweiten Absteiger machte und Delmenhorst die Relegation bescherte“, freute sich Reimer.

TV Bremen-Walle 1875: Hoenig, Schmidt, Auge, Kramer, Rose, Dettmann, Schelb.