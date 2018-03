Hamburgs Trainer Christian Titz (dpa)

Der 27. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat die Abstiegsfrage schon entschieden. "Moment mal", werden Sie jetzt sagen, "es sind noch sieben Partien zu absolvieren." Kein Widerspruch! Aber haben Sie denn die untrüglichen Signale dieses Spieltags nicht erkannt? Da ist zunächst das aus Bremer Sicht Erfreulichste: Werder kann nicht mehr absteigen. Acht Punkte Vorsprung bedeuten zwar rechnerisch noch keine Sicherheit.

Aber Werders Auftritt in Augsburg, verglichen mit denen des Hamburger SV gegen Hertha, von Mainz in Frankfurt und von Wolfsburg gegen Schalke, lässt nur einen Schluss zu: Werder kann auf eigene Stärken bauen und sendet inzwischen nicht mehr die Signale aus, die Absteiger aussenden – Signale wie Verunsicherung, Streit und Pech, das am Ende zu unglücklichen Niederlagen führt.

Der 27. Spieltag hat das Ranking fürs Saisonende festgelegt. Schlusslicht wird der HSV sein, der nach 14 sieglosen Partien in Folge am Sonntag ans Tabellenende gerutscht ist und dessen Spieler sich nach dem dritten Trainerwechsel der Saison auch noch selbst zerfleischen. Bissigster Akteur ist der gekränkte Kyriakos Papadopoulos.

Er konterte seine erstmalige Verbannung auf die Auswechselbank mit heftiger Kritik an Trainer Christian Titz. Es hätte die Erfahrung gefehlt, die 1:0-Führung gegen Hertha über die Runden zu bringen, beschwerte sich der Abwehrspieler nach dem 1:2. Aber: In den 13 zuvor ebenfalls nicht gewonnenen Partien des HSV war der Grieche immer dabei gewesen.

Zweiter direkter Absteiger wird Mainz 05 sein. Das Team von Trainer Sandro Schwarz ließ in Frankfurt nie erkennen, wie und gegen wen es noch punkten könnte. Die in der Winterpause als Retter gekauften Anthony Ujah und Nigel de Jong enttäuschten erneut. Zudem leitete ein schwerer Torwartfehler, der zum 0:1 führte, die 0:3-Niederlage ein.

Das klare Signal eines Absteigers

Etwas schwieriger ist die Frage zu beantworten, wer als 16. in die Entscheidungsspiele gegen den Zweitliga-Dritten geht. Die Tendenz: Es wird der 1. FC Köln sein, weil er, erstens, diese Platzierung nach der völlig verpatzten Hinrunde schon als echten Erfolg feiern dürfte und er, zweitens, den VfL Wolfsburg auf Rang 15 nicht mehr einfangen wird.

Die Kölner werden die Kraft haben, um fünf Punkte Rückstand gegenüber Mainz noch aufzuholen. Aber die Wolfsburger, die wegen eines unglücklichen Eigentors gegen Schalke verloren – was eigentlich das klare Signal eines Absteigers ist –, sind stark genug, um die ebenfalls fünf Punkte Vorsprung vor Köln nicht komplett abzugeben.

Wagt jemand den Widerspruch?

