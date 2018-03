Trainer Dejan Stojanovski. (Maass)

Bremen. Die Gemütslage konnte unterschiedlicher kaum sein: Während auf der einen Seite die Spieler der BG Bitterfeld von rund 600 Zuschauern für ihren Meistertitel und den Aufstieg in die 2. Basketball-Bundesliga Pro B frenetisch gefeiert wurden, verließ die junge Mannschaft der Weser Baskets aus der Bremer Neustadt die Halle mit der Gewissheit, den Abstieg aus der 1. Regionalliga Nord kaum noch anwenden zu können. Überdeutlich mit 42:102 (22:62) hatte sich das personell erneut ersatzgeschwächt angereiste Team von Trainer Dejan Stojanovski beim Ligaprimus geschlagen geben müssen und steht nun vor der Herkulesaufgabe, die verbleibenden drei Partien gegen Göttingen (Tabellenplatz acht), Rasta Vechta (5.) und Rendsburg (3.) allesamt gewinnen zu müssen. Zudem darf der direkte Konkurrent Alba Berlin keine Partie mehr gewinnen.

„Die Chance auf den Klassenerhalt ist sehr gering“, sagt denn auch Coach Stojanovski. Er sagt aber auch: „Wir werden den Kampf annehmen und bis zum Schluss alles versuchen, um dann mit einem guten Gefühl aus der Saison rausgehen zu können.“ So wie man auch die Ballsporthalle in Sandersdorf mit einem durchaus guten Gefühl verlassen konnte – trotz der herben Pleite. „Die Atmosphäre war beeindruckend“, sagt Stojanovski. „Bitterfeld hat mit den Fans im Rücken ein unglaubliches Feuerwerk abgebrannt, das war gerade für unsere jungen Leute ein gutes Erlebnis. So etwas möchte man häufiger haben.“

Wobei sich die Bremer Mannschaft angesichts der Kulisse und der Qualität im Kader der Gastgeber zunächst schon sehr beeindruckt zeigte. Die Baskets agierten viel zu brav, in der ersten Halbzeit foulten sie lediglich dreimal. Stojanovski vermisste hier den Kampfgeist, stellte aber auch fest: „Die waren einfach zu schnell für uns.“ In der zweiten Hälfte habe man das dann aber „mit den uns zur Verfügung stehenden Mitteln“ besser gemacht, so der Coach und verteilte gerade an Nachwuchskräfte wie Malte Buhl, Altay Tekin, Arber Zeqiri oder Jerry Ndhine noch ein Extralob. Bester Werfer der Baskets war derweil Jonas Liermann, der auf 20 Punkte kam.

Weser Baskets: Bertan, Buhl (4), Delage (2), Liermann (20), Mennebäck (4), Ndhine (3), Tekin, Zeqiri (9).