Bremen. Wieder nichts: Nach der deutlichen 68:107 (40:57)-Auswärtsniederlage beim VfL Rastede schweben die Basketballer der BTV Friesen als abgeschlagenes Schlusslicht der Oberliga West weiter in akuter Abstiegsgefahr. „Von unserem Vorhaben, im Angriff ruhiger zu spielen, um die Ballverluste zu minimieren, war bereits im ersten Viertel nichts zu sehen gewesen“, resümierte Friesen-Kapitän Thomas Stock nach der neuerlichen Pleite ernüchtert, „mit vielen leichten Ballverlusten haben wir Rastede einfache Körbe ermöglicht, sodass wir schon nach den ersten zehn Minuten mit 19 Punkten deutlich zurück lagen.“

Das zweite (18:20) und dritte Viertel (20:22) verliefen aus Sicht des Bremer Spielführers zwar etwas besser, sodass die Gäste um Top-Scorer Niklas Beckmannshagen (22 Punkte) den Rückstand zwischenzeitlich sogar auf mickrige acht Punkte verringern konnten. Doch über die gesamten 40 Spielminuten gesehen waren die Gäste dann doch schancenlos und hatten der spielfreudigen Offensive der Gastgeber nur wenig bis gar nichts entgegenzusetzen.

Vom Tipp-Off an boten beide Teams ein ansehnliches Spiel, das hauptsächlich durch gute Offensivaktionen unter beiden Körben geprägt war. Beim VfL waren alle Spieler topmotiviert und mit einer ausgeglichenen Teamleistung wurde das erste Heimspiel der Rückrunde besonders durch eine starke Performance im ersten sowie im letzten Viertel auch mehr als verdient gewonnen. Rastede kam gleich im Auftakt-Viertel zu starken 39 Punkten (39:20) und ließ im vierten Viertel sogar nur noch sechs Punkte der Gegner zu (30:6). Mit diesem Sieg festigte das Team den dritten Tabellenplatz, während die Bremer weiter ohne Punkte am Tabellenende stehen. „Leider konnten wir im letzten Viertel die Aufholjagd nicht weiter ausbauen“, erklärte Stock, „weil wir mit nlediglich sieben Spielern auf der Bank und vielen Foulproblemen während des Spiels keine Kraftreserven mehr hatten.“ Dadurch ging der finale Durchgang schließlich mit 6:30 mehr als deutlich an die Hausherren und die Bremer verloren nicht nur das Spiel – sondern müssen vermultlich auch die Hoffnung auf das Wunder begraben, die Klasse doch noch halten zu können. „Wir werden natürlich bis zum letzten Spieltag hoffen“, versicherte Stock, „aber allzu großen Illusionen geben wir uns nicht hin.“

BTV Friesen: Ernst (1), Apenberg (5), Ayigwa (10), Lenz (10), Seybert (10), Stock (10), Beckmannshagen (22).