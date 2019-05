Malin Pods traf in ihrem vorletzten Spiel für Werder II zweimal. Sie wechselt in das Zweitligateam. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123, Olaf Kowalzik)

Der rückt den Grün-Weißen nach der 22:28-Heimniederlage unter der Woche gegen den VfL Oldenburg III wieder bis auf einen Punkt zu Leibe.

Trotzdem hat die Bremer Ausbildungsmannschaft am kommenden Sonntag um 15 Uhr in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle noch eine letzte Chance, den zweiten Rang mit einem Heimsieg über den Sechsten TV Oyten II abzusichern. „Das ist das einzig Positive, dass wir es immer noch aus eigener Kraft schaffen können“, sagte Radek Lewicki vor dem letzten Saisonspiel gegen den TVO.

Natürlich würde ihn solch ein Rang auch freuen, er erwartet von seiner Mannschaft aber schon deutlich mehr als die Leistung, die sie in den vergangenen drei Spielen gezeigt hat. Der Pole auf der SVW-Bank machte es vor allem an der Abwehr fest, die gegen die Niedersachsen nicht richtig zupackte. „Da erwarte ich von unseren Talenten mehr Einsatz, mehr Engagement“, predigte Lewicki, „denn von nichts kommt nichts.“ Das Argument, dass den Gästen das Spiel ohne die in der Halle verbotenen „Backe“ verleidet wurde, lässt der Werder Coach dabei nicht gelten: „Das hindert ja niemanden daran, in der 6:0-Deckung körperbetont zu spielen“, winkte Radek Lewicki ab. „Die Verteidigung engagiert zu spielen, ist immer noch eine Charakterfrage.“ Verschärfend kam hinzu, dass auch die beiden SVW-Torfrauen ihr Scherflein zur Niederlage beitrugen. Denn der Routinier Charlotte Schumacher ließ unter anderem drei Gegentreffer von einer Rechtshänderin von Rechtsaußen in die kurze Ecke zu, die Nachwuchs-Torhüterin Larissa Gärdes bekam die Hand in den finalen 17 Minuten sogar einmal nennenswert an den Ball.

Im Angriff fehlte den Gästen durch die Sonderbewachung bei Katrin Friedrich zu guter Letzt jemand, der das Heft in die Hand nahm. Außerdem verzichtete der Tabellenzweite dem DHB-Wunsch entsprechend auf seine beiden U17-Nationalspielerinnen Naomi Conze und Hannah Ferber-Rahnhöfer, um sie für den am nächsten Tag begonnenen Lehrgang zu schonen. Aber ob das etwas an der Niederlage geändert hätte? Schließlich blieb der SV Werder Bremen II aus der zweiten Reihe heraus zu harmlos und auch seine Kreisanspiele klappten nicht, sodass bei Radek Lewicki eine riesige Enttäuschung zurückblieb. „Meine Mannschaft war geistig nicht dabei, jeder hat nur seinen eigenen Stiefel herunter gespielt“, klagte er. Deshalb reichte der Doppelschlag von Michaela Stahlkopf und Fenja Schultz zum 21:22-Rückstand auch nicht zur Wende (56.) -im Endspurt machte der Klub von der Unterelbe alles klar.

Nun müssen sich die Grün-Weißen am Sonnabend gegen die körperlich robuste Oytener Drittliga-Reserve für die 29:39-Hinspielpleite revanchieren, um den zweiten Platz zu verteidigen. Für Renée Tebje (tritt berufsbedingt kürzer) sowie Pia Döpke und Malin Pods (rücken ins Zweitligateam auf) ist es der letzte Einsatz in Werders Ausbildungsmannschaft.

SV Werder Bremen II: Schumacher, Gärdes; Nübel, Stahlkopf (2), Schreiber (2), Majewski, Pods (2), Schlegel (1), Heilmann (5), Schultz (1), Friedrich (5/2), Döpke (2), Hertes (1).