Fredi Bobic hat es, aus bekannten Gründen, nicht leicht in diesen Tagen. Das sollte vielleicht berücksichtigen, wer für die moralische Keule, die der Frankfurter Sportchef da jetzt kreisen lässt, wenig bis kein Verständnis aufzubringen vermag.

Der Herr Bobic als Moralapostel, der den Sittenverfall in der Bundesliga geißelt? Ha, ha! So mag ja wohl manch einer zumindest innerlich geschmunzelt haben. Sehr geräuschvoll geißelte der Mann als respektlos, wie die Bayern den Kovac-Deal an ihm und gleichsam am ganzen Frankfurter Verein vorbei und dann angeblich auch noch in die Öffentlichkeit hinein gedealt hätten.

Er hat sich so sehr erregt, der Fredi Bobic, dass er jetzt alles Mögliche als respektlos empfindet. Zum Beispiel auch die Nachfrage, ob nach dem aus seiner Sicht ziemlich fiesen Kovac-Deal nun sogar ein vorzeitiges Kovac-Ende in Frankfurt denkbar sei. Mensch Fredi, werden doch sicherlich viele gedacht haben: Fredi, du hättest es doch wissen müssen. Du hast doch schließlich selbst den Vertrag mit deinem Trainer klargemacht, in den dieser eine Ausstiegsklausel hineingeschrieben haben wollte. Warum hat Niko Kovac, über den du dich ja nun auch einigermaßen enttäuscht zeigst, das wohl gemacht?

Und überhaupt. Fredi! Du bist doch nun wirklich schon so lange im Geschäft, du weißt doch nun wirklich voll Bescheid, wie das Geschäft läuft. Hat mit Moral und Anstand und Respekt eher so, sagen wir mal: weniger zu tun als mit anderen Dingen. Weißt du doch. Du weißt doch, was Verträge heute noch wert sind in diesem Geschäft. Erst recht, wenn eine Offerte aus München 'reinkommt. Mit einer Prognose, wie Bobic selbst wohl damit umgehen würde, wenn ihm die Bayern ein verlockendes Angebot vorlegen würden, soll hier lieber gar nicht erst hantiert werden.

Bobic' Entrüstung weist dennoch auf einen Punkt, der auch ganz ohne Moral noch ein wunder Punkt der Branche bleibt. Es erscheint zunehmend schwerer, in diesem Sport das rein Sportliche zu erkennen. Da hat sich in Frankfurt unter dem Trainer Niko Kovac eine Mannschaft entwickelt, die einen attraktiven Stil pflegt, eine klare Idee von Fußball besitzt und zum Lohn um die Champions-League-Ränge mitspielt. Und im Halbfinale des DFB-Pokals steht. Das Kovac-Projekt in Frankfurt, es erscheint längst nicht als fertig, man hätte ja gern – so rein sportlich – beobachtet, was noch daraus geworden wäre.

Jetzt hat das Projekt, an einem sehr sensiblen Punkt kurz vorm Saisonfinale, einen Knacks bekommen. Es ist noch nicht mal gelungen, es erst mit Saisonschluss zu beenden. Die Deutsche Presse-Agentur überlieferte nach dem 1:4 der Frankfurter am Sonnabend in Leverkusen dieses Zitat des Eintracht-Keepers Lukas Hradetzky: "Natürlich" habe das Hickhack um ihren Trainer Einfluss auf die Leistung gehabt. Schließlich seien die Spieler ja "Menschen, keine Roboter". Vier Gegentore hatte Eintracht Frankfurt übrigens in keinem Saisonspiel zuvor kassiert.