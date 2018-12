Sicher wird die Stimmung daher auch ein wenig wehmütig sein, denn mehr als 55 Jahre – seit dem 2. Juni 1962 – war der Club an der Oberneulander Landstraße 104 zu Hause. Viele Erinnerungen an After-Show-Parties nach Großveranstaltungen, aber auch Clubabende und Weihnachtsfeiern hängen daran. Aber nicht nur viele treue Mitglieder, auch das Haus ist in die Jahre gekommen und daher war ein Ortswechsel unumgänglich. Ab dem 1. Januar 2019 wird also das neue Domizil des GGC in der Alfred-Nobel-Straße (ehemals Tanzschule Stegmann) in Hastedt sein, gemeinsam – wie schon in der Wandschneiderstraße – mit der Tanzarena, die sich dort erweitert, da die vorhandenen Räume nicht mehr ausreichen. Vorteil sind unter anderem auch hier kurze Wege für die Zusammenarbeit sowie die bessere Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz für Mitglieder ohne Pkw oder Führerschein, ebenso wie schon in der Wandschneiderstraße. Die Startgruppen des Adventsturniers am Sonntag reichen ab 14 Uhr von Kindern und Jugend bis zu den Senioren. Weitere Informationen unter www.ggcbremen.de.