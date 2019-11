Gibt es genügend Anmeldungen, sollen zwei Spielklassen für Chancengleichheit sorgen.

Die jüngsten Schachspieler (Jahrgänge 2008 und jünger) spielen dann nämlich getrennt von den älteren (Jahrgänge 1999 bis 2007). Rundenzahl und Bedenkzeit richten sich nach der Zahl der Meldungen. Gespielt wird an drei Donnerstagen (28. November, 5. und 12. Dezember) ab 16.30 Uhr in den Vereinsräumen der Findorffer SF in der Hemmstraße 240. Schon traditionell gibt es Urkunden für alle und einen Pokal für die Erfolgreichsten. Die Teilnahme am Adventsturnier steht allen schachbegeisterten Kids offen und ist wie immer kostenlos.

Anmeldung und Informationen bei Detlef Ryniecki unter der Telefonnummer 0421/64 69 58, E-mail: dryniecki@kabelmail.de oder bei den Findorffer Schachfreunden donnerstags zwischen 16.30 und 18 Uhr im Vereinshaus, Hemmstraße 240.