Kristian Arambasic, Trainer des FC Oberneuland, kann nicht verstehen, warum das Spitzenspiel beim Bremer SV nicht auf Ostern 2019 verschoben wurde. (Christina Kuhaupt)

Ob das Spitzenspiel zwischen dem Bremer SV und dem FC Oberneuland wirklich am Sonnabend angepfiffen wird, entscheidet sich schon an diesem Freitag. Dann schreitet Jens Peters als Vorsitzender des Spielausschusses über den Platz am Hohweg und wird danach den Daumen senken oder erklären: Bühne frei für das Spitzenspiel.

Die Diskussion allerdings, warum überhaupt noch am 8. Dezember die beiden mit Abstand besten Bremer Teams gegeneinander antreten müssen, ist von dieser Entscheidung nicht betroffen. Denn sie behandelt ein paar ganz grundsätzliche Dinge. „Ich hätte mir den Ostermontag oder Karfreitag als Spieltag gewünscht: Gutes Wetter, über 1000 Zuschauer und beste Werbung für den Bremer Fußball“, sagt Kristian Arambasic, Trainer des FCO. Stattdessen musste er zur Vorbereitung auf das Spiel die ganze Woche mit seiner Mannschaft im Stadion statt auf Kunstrasen trainieren. „Damit ramponieren wir auch noch unseren Platz. Ich verstehe nicht, warum die Rückrunde nicht im März beginnt, das ärgert mich.“

Arambasic ist genervt von dem Termin. Und er ist nicht allein mit seiner Meinung. Für Gerd Lenk, Vorstandsmitglied des Bremer SV, ist der angepeilte Termin gar ein „Rätsel der Menschheit“. Er gibt zu bedenken, dass die Paarung gemäß dem Hinrunden-Spielplan eigentlich noch gar nicht dran wäre – was tatsächlich stimmt. Denn statt des dritten Rückrundenspieltages steht am Wochenende jetzt plötzlich der siebte Spieltag der Rückrunde an.

„Rahmenterminkalendr gibt uns das so vor“

So richtig nachvollziehbar ist das also nicht. Doch wer sich von Jens Peters in die Geheimnisse der Saisonplanung einweihen lässt, kommt der Sache allerdings schon ein wenig näher. „Der Rahmenterminkalender gibt uns das so vor“, sagt der Vorsitzende des BFV-Spielausschusses. Er räumt zwar ein, dass die Ansetzung einer so wichtigen Partie „unglücklich“ ist. Doch Peters besteht auch auf diesen Satz: „Es ist alles durchdacht.“

Schließlich habe er im Sommer nicht einfach die Ansetzung eines Spitzenspiels geplant. Das Verfahren laufe ganz anders: Die Vereine geben ihm vor der Saison ihre Wünsche durch – Termine, die unbedingt eingehalten werden müssen und die Belegungspläne ihrer oft überfüllten Anlagen. „Man glaubt gar nicht, was man dabei alles bedenken muss“, so Jens Peters. Danach wird jeder Bremen-Ligist mit einer Schlüsselzahl versehen, aus der dann ein Computerprogramm den Spielplan erstellt.

Auch die Austragung des 22. statt des 18. Spieltages an diesem Wochenende folge dem Algorithmus der Software. „Das ist System-gebunden“, sagt Peters. Aus diesem Grund wäre es deshalb nicht möglich, am Wochenende einfach den dritten Spieltag der Rückrunde – also den 18. Spieltag – auszutragen: „Das hätte nicht gepasst mit den Schlüsseln der anderen Ligen.“ Die Bremen-Liga ist nur eine von unzähligen Spielklassen, und alle sind angesichts gemeinsamer Spielfelder miteinander vernetzt. „Wie sitzen mit fünf Mann drei Tage an den Plänen – für einen Laien ist das gar nicht vorstellbar“, sagt Peters.

„Wie man es macht, macht man es verkehrt“

Der Spielausschussvorsitzende ist schon ziemlich genervt von der Diskussion. Auch wenn ihm die Kritik an der Arbeit der Saisonplaner nicht neu ist: „Wie man es macht, macht man es verkehrt.“ Für Peters ist daneben aber auch nicht so ganz klar, warum der Termin so in der Kritik steht. „Es ist erwiesen, dass das Wetter im November und Dezember immer noch besser ist als im Februar oder März“, sagt der BFV-Funktionär. Im März wäre die Partie zwischen dem Bremer SV und dem FC Oberneuland aber ja sowieso ausgetragen worden.

Und schließlich habe vor der Saison auch niemand ahnen können, dass sich die Spitze in diesem extremen Maß auf die beiden Teams konzentriert: „Damals wurden ja noch ein paar weitere Mannschaften zu den Meisterschaftsanwärtern gezählt.“ Das soll allerdings nicht bedeuten, dass Peters wirklich glücklich mit der Situation ist. Im Gegenteil. „Wir werden nun alles dafür tun, dass wir das Spiel nicht erst am Sonnabend absagen müssen, denn das wäre unfair gegenüber allen Beteiligten, auch den Zuschauern“, sagt Peters.

Er wird sich also an diesem Freitag selbst ein Bild machen und den Rasenplatz am Hohweg genauestens inspizieren. „Danach steht eine Entscheidung“, sagt der Ausschussvorsitzende. Es könnte angesichts des regnerischen Wetters also durchaus sein, dass die Partie bereits am Vortag ihrer Austragung gekippt wird. Das Spitzenspiel würde dann in das kommende Jahr verschoben werden. Ob damit aber auch die Diskussion um ihre Ansetzung beendet wäre, erscheint zumindest fraglich.