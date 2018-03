Bremen. Das ist keine gute Nachricht für alle Freunde des African Football-Cups. Ausgerechnet die 13. Auflage des Fußball-Turniers für und von in Bremen und Umgebung lebende Afrikaner findet in diesem Jahr nicht statt. „Es tut mir sehr leid. Aber wir müssen die Veranstaltung für dieses Jahr komplett absagen“, teilte Tala Awolola, Vorsitzender des Pan-Afrikanischen Kulturvereins und Organisator des Turniers, mit. „Das Turnier ist in den letzten Jahren immer größer geworden. Daher haben wir immer größere Auflagen für die Durchführung bekommen, die wir derzeit nicht umsetzen können.“

Im Einzelnen nannte Awolola den Sicherheitsdienst, der nicht mehr von Laien vorgenommen werden dürfe, sondern in professionelle Hände gegeben werden müsse. „Diese Leute müssen wir bezahlen, aber das übersteigt unsere finanziellen Möglichkeiten“, bedauert Awolola. „Denn der Eintritt ist frei. Wir sind auf Spenden angewiesen.“ Dabei habe es in den vergangenen Jahren nie Ausschreitungen gegeben, auch die Polizei habe sich stets positiv über den Veranstaltungsverlauf geäußert. Es gibt auch noch Auflagen für den Verkauf der vielen gebratenen Leckereien. Es müssen Tische und Stühle sowie ausreichend Toiletten vorgehalten werden. Bei zuletzt über 5000 Besuchern würden die Organisatoren an ihre Grenzen stoßen.

„Alle Fußballspieler, aber auch unsere treuen Besucher waren sehr traurig. Aber es ging nicht anders“, bedauert Awolola. „Wir haben für dieses Jahr einfach nicht genug finanzielle Unterstützung bekommen. Daher musste die Entscheidung zwangsläufig so fallen.“ Völlig gestorben ist der African Football-Cup allerdings nicht. Im nächsten Jahr soll er wieder stattfinden. Auch der Termin steht schon fest. „Wir planen, das 13. Turnier vom 7. Juli bis 11. August 2019 durchzuführen. Die drei ersten Runden sollen wie im vergangenen Jahr wieder auf der Anlage der ATS Buntentor auf dem Stadtwerder durchgeführt werden. Danach geht es wieder in die Pauliner Marsch, wo auf den Kunstrasenflächen von Union 60 gespielt werden soll.