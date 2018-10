In Reinbek holten sie sich mit dem Turniersieg der Senioren II A-Standard auch die restlichen Punkte für den Aufstieg. Mit zehn Platzierungen und 251 Punkten war das Soll um einen Punkt übererfüllt. „Wir haben uns nach einem halben Jahr Turnierpause mal wieder auf’s Parkett gewagt,“ sagte Wolfgang Ahlrichs, „und natürlich freuen wir uns besonders, den Aufstieg mit einem ersten Platz geschafft zu haben. Ab jetzt heißt es nicht mehr Punkte und Platzierungen zu sammeln, sondern eigene gesteckte Ziele zu erreichen und sich stetig zu verbessern.“

In Norderstedt hielten Lennart und Nicole Heide in der Hauptgruppe II B-Standard die Grün-Gold-Farben hoch: sie ertanzten sich den zweiten Platz, konnten jedoch aufgrund der geringen Starterzahl nicht so viele Punkte mitnehmen, wie sie sich das gewünscht hätten. Ebenfalls in Reinbek traten Peter und Marzena Hübner an. Sie starteten in der Senioren II C-Standard und konnten einen unangefochtenen zweiten Platz mit nach Hause nehmen.