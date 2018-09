Die Folgen waren schwerwiegend, denn während der Klub mit seinem Team für viele Jahre in den Kreis Bremen abstürzte und sich erst 2016 wieder als SG HC Bremen/Hastedt in die Oberliga Nordsee zurück kämpfte, zerstreuten sich die Spieler sofort in alle Himmelsrichtungen. Weit voneinander getrennt riss der Kontakt jedoch nie ab, blieb der Zusammenhalt der Mannschaft weiter groß, schließlich hatte der Kern des Teams bereits seit 1992 zusammen gespielt. Einer der Höhepunkte dieses Teams war eine von Radek Lewicki organisierte Mannschaftsfahrt nach Danzig, wo sich die Hastedter zweimal mit einer polnischen Zweitliga-Mannschaft gemessen hatten.

Bis heute treffen sich die damaligen Oberligaspieler des Hastedter TSV regelmäßig ein- bis zweimal im Jahr zur Kohlfahrt, zum Grillen oder aktiv zum Rasenturnier bei der Sportwerbewoche in Habenhausen. Viele runde Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten kamen hinzu. Traurig: Auch die Beerdigung ihres damaligen Trainers der Saison 1993/94, „Hinni“ Gerke, war unweigerlich mit dabei.

Mittlerweile sind alle Akteure über 50, teilweise sogar schon 60 Jahre alt, sodass die Knochen mittlerweile nicht mehr komplett mitmachen wollen. Daher traten beim jüngsten Turnier der ATSV-Sportwerbewoche Physiotherapeut Sven Haubert, Heiko Blohme, Thomas Langejürgen, Stefan Carstens, Rainer Langhorst, Peter Hahl, Andreas Brause, Dierk Schoof, Lutz Völckers sowie (unten von links) Bernd Reitemeier, Harald Bode, Marcus Cordes und Dirk Velewald von der aktiven Handballbühne zurück.

Trotzdem wollen sich die einstigen Weggefährten auch künftig weiter bei den verschiedensten Ereignissen treffen. „Es ist halt eine echte Sportlerfreundschaft“, sagt Rainer Langhorst, der Linkshänder aus dem damaligen Team.