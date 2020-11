Alba Berlin hat das Topspiel in Oldenburg gewonnen. Foto: Andreas Gora/dpa (Andreas Gora / dpa)

Gezittert, aber doch gewonnen: Meister Alba Berlin hat Topspiel der Basketball-Bundesliga gewonnen.

Der Titelverteidiger siegte beim letztjährigen Playoff-Halbfinalist EWE Baskets Oldenburg trotz klarer Führung am Ende knapp mit 89:86 (55:38) und hat auch das zweite Saisonspiel für sich entschieden. Für die Oldenburger war es dagegen die erste Niederlage in dieser Spielzeit.

Bayern-Trainer Andrea Trinchieri (r) gibt Robin Amaize Anweisungen. Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

Der Euroleague-Club aus Berlin war zu Beginn hellwach, zog bei den ausgeruhten Baskets nach zehn Minuten auf 33:19 davon und baute den Vorsprung bis zur Pause auf 17 Zähler aus. Doch die Gastgeber kamen nach dem Seitenwechsel deutlich aggressiver aus der Kabine und verkürzten zum Ende des dritten Viertels auf zwölf Zähler. In einem spannenden Abschlussdurchgang glichen die Niedersachsen zwei Minuten vor dem Ende zum 82:82 aus, doch in der Schlussphase war der Hauptstadt-Club nervenstärker. Alba-Profi Marcus Eriksson war mit 19 Punkten bester Schütze.

Der FC Bayern München verschlief dagegen bei Fraport Frankfurt das erste Viertel (11:19), kam aber nach der Pause mit Macht und einem starken Nationalspieler Paul Zipser (24 Punkte) zum am Ende ungefährdeten 75:52-Erfolg. „Diese Sonntagsspiele werden immer gleich ablaufen“, sagte Bayern-Trainer Andrea Trincheri nach dem zweiten Saisonsieg. „Der Gegner kann sich eine Woche auf uns vorbereiten, während wir aus einem Spiel am Freitagabend kommen. Wir waren geduldig und haben in der zweiten Hälfte viel besser verteidigt.“

Die MHP Riesen Ludwigsburg sind ebenfalls noch unbesiegt. Bei den Telekom Baskets Bonn gewann die Mannschaft von Trainer John Patrick knapp mit 86:82. Elias Harris trumpfte mit 26 Zähler bei den Gästen auf. Als viertes Team hat derzeit auch ratiopharm Ulm zwei Siege auf dem Konto. Bereits am Samstag besiegte die Mannschaft von Trainer Jaka Lakovic klar mit 104:76 gegen medi Bayreuth.

