Fechten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Albrecht Zehnter – Seevers Elfter

Liane Janz

Schwachhausen. Deutsche Meisterschaft, die Zweite: Nach Clara Neumann bei den Aktiven Ende März, haben sich jetzt Michael Albrecht und Dietrich Seevers vom Fechtverein Bremen 1860 in Bad Dürkheim der nationalen Konkurrenz am Degen gestellt. Bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften traten die beiden Bremer in der Altersklasse 60 plus an.