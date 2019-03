Alexander Albien siegte in Hamburg in der Kategorie "Kata". (TuS Huchting, frei)

Der Wettbewerb ist eines der führenden Nachwuchs-Karate-Turniere für Kinder, Schüler, Jugend und Junioren in Norddeutschland. Rund 770 Karateka aus zehn Nationen gingen an den Start.

In der Disziplin „Kata“ zeigt der Karateka in Form eines choreografischen Kampfes gegen imaginäre Gegner, wie man mit Ästhetik, Kraft und Schnelligkeit siegt. Die beiden Kontrahenten treten dabei nacheinander an. Die einzelnen Techniken werden dann durch die Kampfrichter bewertet. Alexander Albien blieb über alle fünf Runden unbesiegt.

Karate beim TuS Huchting wird in den vergangenen Jahren wieder zunehmend beliebter. Seit etwa einem Jahr besitzt der Verein daher sogar einen eigenen Karateraum, der ideal für diesen Sport eingerichtet ist. Wer sich auch mal von der faszinierenden Sportart Karate begeistern lassen möchte, kann an den Anfänger-Trainingsstunden in der Obervielander Straße 76 teilnehmen. Die Kinder trainieren montags um 15.30 Uhr (5-6 Jahre) und 16.30 Uhr (7-13 Jahre) und die Jugendlichen (ab 14 Jahre) und Erwachsenen trainieren dienstags ab 20.30 Uhr.

Weitere Informationen gibt es unter www.tus-huchting.de/karate.