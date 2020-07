Bester deutscher Tennisprofi

Alexander Zverev sagt für Show-Turnier in Berlin ab

Deutschlands bester Tennisprofi Alexander Zverev hat seine Teilnahme an dem Show-Turnier in Berlin in der kommenden Woche abgesagt.