Erfolgreiches Komet-Team: Kilian Rackow, Alexandra Felix, Eike Dunker, Tanja Bischoff, Frederik Guhl, Laura Huster und Tim Mählmann (von links). (Ralf Lüdeker, frei)

Dabei behaupteten sich die Arster von Beginn an und standen am Ende der Hinrunde bereits auf dem dritten Tabellenplatz. Ein Punktegarant war dabei die erfahrenste Spielerin der Mannschaft, Tanja Bischoff, die mit 24 Siegen in 26 Spielen souverän die Statistik der Liga anführt. Für die starke Leistung sorgte aber auch die Verstärkung durch drei Jugendspieler. Frederik Guhl, der an eins gesetzte Jüngste der Mannschaft und Laura Huster kommen dabei aus dem eigenen Jugendbereich. Mit Tim Mählmann konnte ein weiterer Jugendspieler für die Herausforderung Weserliga gewonnen werden. Komplettiert wurde die Mannschaft durch die erfahrenen Eike Dunker, Kilian Rackow und Alexandra Felix. Die anderen drei Arster Mannschaften behaupteten sich in ihren Spielklassen Landesliga, Bezirksliga und Kreisklasse im Mittelfeld und in der unteren Tabellenhälfte.