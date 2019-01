Die Mannschaft des Trainerduos Sina Cordsen und Daniel Teetz hat es somit wieder selbst in der Hand, das große Ziel „Rückkehr in die erste Bundesliga“ 2019 zu verwirklichen.

Denn das ist und bleibt nun einmal für die Horner das sportliche Nonplusultra, auch wenn es Daniel Teetz vor Saisonbeginn diesmal nicht – zumindest offiziell – als Saisonziel ausgegeben hatte. Doch Eiche tritt zweifelsfrei nicht an, um am Ende guter Zweiter zu werden. „Dass wir jetzt ganz oben stehen, ist ein schöner Moment, bedeutet aber letztlich noch nichts. Wir wollen auch nach dem letzten Spieltag Anfang März dort stehen“, sagt Daniel Teetz.

Die Basis legten die Horner mit dem klaren 6:0 in Hannover, wenngleich sich das sieglose Tabellenschlusslicht sicherlich auch als dankbare Aufgabe entpuppte. Während des Schweden-Urlaubes von Teetz betreute Sina Cordsen das Team diesmal allein und sah eine sehr abgeklärte Vorstellung ihrer Spieler. „Im Vergleich zu so vielen Spielen in der Hinrunde waren diesmal alle von Anfang an wach“, sagte Cordsen. Es dauerte dennoch eine Weile, bis Eiche in Führung ging. Erst in der 15. Minute traf Kapitän Till Geiler zum 1:0. Drei Sekunden vor Schluss des ersten Drittels folgte dann der schönste Treffer des Tages. „Ein Tor mit Ansage“, so Sina Cordsen. Steven Schweiger war von Florian von Kroge exzellent angespielt worden und traf wuchtig zum 2:0. Die Bremer wollten sich keinesfalls auf dieser Führung ausruhen, dennoch gelang im zweiten Drittel nur ein Tor durch Pavel Komarov. Die Vorarbeit kam wie bereits bei Till Geiler, von Marcel Westermann. Der avancierte mit zwei Treffern und zwei Torvorlagen zum Spieler des Tages. Die Torausbeute blieb trotzdem das Bremer Manko. Das große Scheibenschießen, das zuvor den Dragons Bonn mit dem 20:4 über Hannover gelungen war, blieb für die Horner aus.

Letztlich verhinderte Goalie Timothy Lizotte mit drei herausragenden Paraden innerhalb weniger Minuten mögliche Gegentore. Echte Gefahr, zu verlieren, kam dennoch nie auf. Mit drei Treffern im letzten Drittel beseitigten die Horner die letzten Zweifel. Zweimal Marcel Westermann und einmal Rafal Fliegner sorgten für den deutlichen Sieg. „Damit beenden wir als Herbstmeister die Hinrunde und sind damit zufrieden“, sagte Sina Cordsen. Die Liga ist im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärker geworden. „Die Gegner haben aufgeholt. Bonn und Dümpten waren bereits in den Jahren zuvor gefährlich und haben noch draufgelegt“, so die Trainerin.

Eiche muss folglich auch in der Rückrunde konzentriert bleiben. Größtes Baustelle bleibt trotz des Auftrittes gegen Hannover die Startschwäche. Bislang gerieten die Horner zu oft zu schnell in Rückstand, zeigten dann zumeist erst anschließend ihr tatsächliches Potenzial und drehten die Spiele noch. Für Daniel Teetz andererseits aber auch eine gute Schule für die erhofften wichtigen Aufstiegsspartien. „Es war schon gut, dass auch einige Spiele dabei waren, in die wir uns wieder reinbeißen mussten. Das ist wichtig für die Entwicklung der Mannschaft.“

Das Trainerduo setzt auf eine gesunde Mischung aus Erfahrung, Teamgeist und Professionalität. Zudem kann die Mannschaft auf starke junge Eigengewächse zugreifen. „Das alles zusammen macht mich sicher, dass wir unser Ziel erreichen können. Wir müssen nur zeigen, was wir können“, sagt Daniel Teetz. Wichtige Basis bleibt die gute Nachwuchsarbeit in Horn. Im Verlauf der Saison haben sich die Jugendspieler, wie die Gerdsen-Brüder Per (18 Jahre) und Ole (16) sehr gut entwickelt. „Die jungen Spieler werden nach und nach eingebaut. Das zahlt sich für uns aus“, sagt Sina Cordsen. „So sammeln sie schon in der zweiten Liga wertvolle Erfahrung, die ihnen auch eine Etage höher zugutekommen wird“, fügt Daniel Teetz hinzu.

Auf der ersten Etappe auf dem Weg in die 1. Bundesliga wartet zu Beginn der Rückrunde zunächst erst einmal ein interessantes Auftaktprogramm. Im ersten Spiel des Jahres 2019 empfängt Eiche Horn am kommenden Sonnabend, 19. Januar, die Baltic Storms, gegen die im Hinspiel ein 6:3-Erfolg gelang. Danach stehen bereits die beiden richtungsweisenden Partien gegen die beiden Topteams an. Am 26. Januar reist der Tabellendritte Dümptener Füchse an die Berckstraße, am Sonnabend, 9. Februar, gastieren die Bremer beim ärgsten Verfolger, Fortuna Bonn.

Gegen Hannover spielten: Lizotte; Florian von Kroge, Kerlin, Plate, Denis Komarov, Pavel Komarov, Geiler, Meyer-Mews, Eidam, Per Gerdsen, Gribel, RafalFliegner, Westermann, Steven Schweiger.