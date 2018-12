Aus der Drohnenperspektive: die Pauliner Marsch mit Weserstadion, Platz 11 und diversen Trainingsplätzen. (Steffen von Deetzen)

Wann immer es rund um das Weserstadion und die Pauliner Marsch um bauliche Veränderungen geht, ist von einem Grundbucheintrag aus dem 19. Jahrhundert für viele Eigentümer die Rede. Der ermöglicht es angeblich derzeit noch 356 Anwohnern, Hochbauten in der Pauliner Marsch zu verhindern. Aber was ist wirklich dran an diesem Vetorecht?

(Grafik Weser Kurier)

Der WESER-KURIER hat einen Bremer befragt, der bis vor zwei Jahren Eigentümer eines Hauses in dem betreffenden Gebiet rund um den Osterdeich war. Er möchte seinen Namen nicht in der Zeitung lesen, hat aber einen Auszug aus dem betreffenden „Grundbuchbezirk Vorstadt R 64“ vorgelegt, der ursprünglich aus dem Jahr 1890 stammt. Denn die Grundbuchrechte betreffen nicht nur Häuser am Osterdeich, sondern das gesamte Gebiet zwischen Lüneburger Straße (westlich) und Stader Straße (östlich) sowie Hamburger Straße und Osterdeich (siehe Karte)

Im Grundbuchauszug heißt es unter dem Punkt „Bezeichnung der Grundstücke und der mit dem Eigentum verbundenen Rechte“ wörtlich: „Das in den Grundbüchern Vorstadt R 65 (...) eingetragene Recht, zu verbieten, daß auf den in diesen Grundbüchern gebuchten Grundstücken zwischen Osterdeich und Weser massive Gebäude aufgeführt werden.“ Soll heißen: Der Eigentümer des betreffenden Hauses kann bauliche Veränderungen in der Pauliner Marsch verhindern.

Mehr zum Thema Kritik an Bremer Baubehörde Neuer Ärger um Werder-Leistungszentrum Werder Bremens Präsident Hubertus Heuss-Grunewald über harte Kritik an der Bremer Baubehörde. Der ... mehr »

Weiter steht dort: „Nicht massive Baulichkeiten dürfen nur innerhalb 50 m vom Flußufer und nur bis zur Höhe von 5 m über Bremer Null errichtet werden.“ Das betraf im 19. Jahrhundert beispielsweise kleinere, meist saisonale Geschäfte entlang der Weser wie etwa eine kleine Holzbude in einem Strandbad oder die Vereinsheime der sich ab Mitte des 19. Jahrhunderts gründenden ersten Sportvereine.

Der ehemalige Eigentümer, der dem WESER-KURIER Einblick in sein Grundbuch gestattet, hat sein Haus vor zwei Jahren verkauft. Und damit auch das Recht, von einem möglichen Einspruch gegen bauliche Veränderungen in der Pauliner Marsch Gebrauch zu machen. Denn das Einspruchsrecht ist nur vererbbar, aber nicht veräußerbar. Das erklärt, warum aus dem relativ großen Gebiet nur noch 356 Eigentümer ihr Veto vor Gericht einlegen könnten.

Aber wieso gibt es dieses Recht auf Einspruch? Ursprünglich gehörte dieses Gebiet der St.-Petri-Domgemeinde. Sie brauch­te im späten 19. Jahrhundert Geld, um die Kirche zu restaurieren und den eingestürzten zweiten Domturm neu zu errichten. Nach mehreren Sturmfluten hatte man sich entschlossen, einen neuen Deich parallel zur Weser zu bauen, den heutigen Osterdeich. Dahinter entstand ein neues, nun trockengelegtes Baugebiet, das der St.-Petri-Domgemeinde gehörte.

Mehr zum Thema Neubaupläne vorgestellt Werder-Leistungszentrum in der Kritik Bundesligist Werder Bremen hat am Dienstagabend seine Pläne für das neue Leistungszentrum ... mehr »

Durch seinen Verkauf als Bauland wur­de die Domrestaurierung finanziert, der neue Ortsteil bekam den Namen Peterswerder. Der damalige Senatsbaudirektor war gerade von ei­ner Reise aus New York zurück und ließ sich bei der Straßenplanung von seinen neuen Eindrücken inspirieren: Keine verwinkelten Straßen wie im Steintor oder Ostertor, sondern eine sehr symmetrische Führung, die noch heute den Stadtteil Peterswerder auszeichnet und für die auch New York berühmt ist.

Rechte sollten Bürger anlocken und Mitsprache bei der Landschaftsgestaltung garantieren

Doch es war nicht so einfach, Bürger in ein Gebiet zu locken, das zuvor noch Überschwemmungsgebiet war. Deshalb garantierte man den Käufern das Recht per Grundbucheintrag, dass man im Deichvorland wie der Pauliner Marsch, das immer noch Überschwemmungsgebiet war und ist, Mitsprache bei der Gestaltung habe – jenes Recht, auf das noch heute die 356 Eigentümer pochen können.

So machte man das neue Gebiet für Interessenten attraktiv, die quasi als Pioniere in das Wohngebiet zogen, in dem die Bremer Baumeister den Stil des heutigen „Altbremer Hauses“ prägten. Und nahm ihnen die Angst, dass neue, große Gebäude im Deichvorland dazu führen, dass ein mögliches Hochwasser aufgrund von Strömungs- und Höhenunterschieden verwirbelt und der neue Deich (der damals noch nicht so ausgebaut war wie heute) dadurch Schaden nimmt und es zu Überschwemmungen kommt. In dem neugestalteten Deichvorland sollte schon damals ein Naherholungsgebiet für die Großstädter entstehen, bei dessen Gestaltung die Anwohner auf diese Weise mitwirken konnten.