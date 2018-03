50 Aktive und Gäste kamen im Bremer Ruderverein von 1882 zusammen, als bei einem gemeinsamen Essen das traditionelle Versprechen zwischen Aktiven und dem Ruderverein mit einer Unterschrift besiegelt wurde.

Die Mehrzahl der verpflichteten Junioren gehört der jüngeren U 17-Altersklasse an. Es gehe also nicht nur um sportliche Topergebnisse, die Entwicklung stehe im Vordergrund. „Leistungssport heißt am Anfang viel lernen: Verbindlichkeit, Pünktlichkeit, Fleiß“, zählte Trainingsleiterin Vehrs passend dazu auf. „In der U 19 sind es in diesem Jahr nicht so viele Junioren“, berichtete Trainer Tammo Meyer. Zu den Aushängeschildern Lasse Tietz und Tim Eilers kommen aber noch die stärksten Aktiven der Nachbarvereine, die in der Junioren-Trainingsgruppe des Bremer Rudervereins gemeinsam mit dem Trainerteam Meyer und Christina Mahler trainieren. Insgesamt sei das sportliche Niveau ansprechend.

In der offenen Altersklasse gehen Levke Gill und Tobias Dirschauer sportlich voran. Die 24-jährige Jurastudentin will erneut im englischen Henley international rudern. „Wir wollen weit vorne ankommen“, formuliert sie klar und ambitioniert die sportlichen Ziele. Zudem stehen regionale Wettkämpfe, aber auch Deutsche Meisterschaften und studentische Wettbewerbe auf dem Programm der 82 Ruderinnen um Gill auf dem Saisonplan. Bei den Männern sticht besonders die erneute Teilnahme an der Ruder-Bundesliga in der Planung hervor. Das Team um U 19-Weltmeister Tobias Dirschauer, der nun in der Senioren-Klasse antritt, startet bereits im März beim ersten Vorbereitungswettkampf in den Niederlanden.

Lisa Vehrs hat zur Trainingsverpflichtung offiziell die Trainingsleitung von Bolko Maass übernommen. Leistungssport im ehrenamtlichen Umfeld aber mit professionellem Anspruch zu organisieren, ist herausfordernd. „Allein ist das schwer zu schaffen. Ich vertrete ein Team, das gemeinsam den sportlichen Erfolg mit Trainern und Aktiven bauen will“, umschreibt Vehrs ihre Aufgabe. Herzlichen Dank sprach sie zudem der langjährigen Unterstützerin Ursula Baues aus. Die Neustädter Unternehmerin, Inhaberin des Bremer Lernkontors, hat dazu beigetragen, dass der Ergometerpark des Bremer Rudervereins von 1882 modernisiert werden konnte und wird auch das Bundesliga-Team erneut unterstützen.

Am Abend des traditionellen Saisonstarts, trainiert wird in Wirklichkeit fast das gesamte Jahr, erhielten die Trainer des Rudervereins erstmals eine kleine Dienstkleidung in Form einer Jacke. „Nicht nur die Sportler sind gut vorbereitet – auch die Trainer sind gut gerüstet“, sagte Vehrs und freut sich auf eine spannende Rudersaison 2018.