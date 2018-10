Nach einigen Hochs und Tiefs spielte die Mannschaft zum Ende der Saison stark auf und kletterte kontinuierlich aus dem unteren Tabellendrittel nach oben. Nach dem Abstieg aus der Oberliga in der vergangenen Saison und dem Weggang einiger Spielerinnen, formierte sich die Mannschaft neu. Aus der eigenen zweiten Mannschaft wurden drei Jugendspielerinnen im Alter von 14 bis 17 Jahren hochgezogen. Alle spielen in der Bremer Landesauswahl und haben so auch Erfahrungen auf einem höheren Spielniveau gesammelt. Zudem konnten noch Spielerinnen aus anderen Vereinen gewonnen werden, so dass das Trainergespann Lars Thiemann und Andreas Kraus einen vollen Kader zur Verfügung hatten.

Die Saison begann holprig. Im Ersten Auswärtsspiel gegen den Oldenburger TB wurde das Team mit 0:3 in kürzester Zeit abgestraft. Gegen Delmenhorst machten dann jedoch die 1860erinnen kurzen Prozess und gewann mit 3:0. Gab es gegen die späteren Meisterinnen vom TV Eiche Horn erneut keinen Satz zu gewinnen, so bezwang man den Tabellenzweiten Bremen-Walle 1875 knapp im Tiebreak mit 3:2. „Ich bin mit dem Abschneiden des Teams zufrieden, aber nicht damit, dass wir in den fünf verlorenen Spielen der Saison nicht einen Punkt geholt haben“, sagte Thiemann. Der Mannschaft hätte in manchen Situationen die Konsequenz und der Biss gefehlt, das könne man teils auf die Jugend schieben, teils aber auch auf die Einstellung des Teams.

Im Jahr 2017 lief es dann in der Rückrunde sehr gut für die Spielerinnen von Bremen 1860. Die Mannschaft hatte sich besser eingespielt und insbesondere im Zuspiel und in der Annahme gab es große Verbesserungen. Auch Kapitänin Hannah Blöhm ist zufrieden mit Platz drei in der Tabelle. „Für mich persönlich war es ein spannendes Projekt, das sich absolut gelohnt hat, so dass ich mich schon auf die kommende Saison freue.“ Trotz des etwas holprigen Starts, fand die Mannschaft vor allem in der Rückrunde immer besser zusammen. „Wir konnten unser Potential besser abrufen und wollen in der kommenden Saison oben mitspielen.“