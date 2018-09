Die Kinderkurse richten sich an Kinder zwischen vier und 15 Jahren und finden ab Oktober montags und zusätzlich ab November freitags jeweils von 17 bis 18 Uhr unter fachkundlicher Leitung statt. Der Erwachsenkursus ab 16 Jahre beginnt im November und wird jeden Dienstag von 19.15 bis 20.15 Uhr angeboten. Die Kurse finden in der Bremer Eissporthalle Paradice in Bremen Walle statt und werden individuell an den Leistungsstand der Kursteilnehmer angepasst. Der Einstieg in die Kurse ist jederzeit möglich. Das erste Probetraining ist kostenlos. Die Kosten für den Kinderkursus liegen bei 55 € und die für Erwachsenen bei 65 € für eine Zehnerkarte. Leihschlittschuhe stehen in begrenzter Zahl zur Verfügung. Nähere Informationen gibt es auf der Homepage des Vereins www.erb-bremen.de oder bei Marion Eimanis unter marionkohn@gmx.de.