Durch geeignete Techniken der fechterischen Bein- und Klingenarbeit sollen gegnerische Angriffe unwirksam gemacht und eigene Attacken erfolgreich ausgeführt werden. Körperliche Fitness und mentale Stärke werden durch den Fechtsport im Training vermittelt und zielgerichtet geschult.

Die neue Abteilung Fechten des TuS Komet Arsten bietet regelmäßig Kurse zum Erlernen der Grundlagen des modernen Fechtsportes. Der nächste Kursus startet am Sonnabend, 26. Mai. Jeder Kursus geht über sechs Termine, jeweils sonnabends von 12 bis 14 Uhr in der Mehrzweckhalle am Korbhauser Weg.

Für die Teilnahme müssen die Teilnehmer dabei lediglich allgemeine Sportkleidung sowie Getränke mitbringen. Fechtkleidung und Waffen werden für die Dauer des Kurses von der Abteilung gestellt. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es über die Geschäftsstelle (Telefon 04 21 / 82 82 02 21 . Öffnungszeiten sind montags bis donnerstags von 16 bis 19 Uhr sowie dienstags von 14 bis 16 Uhr. E-Mail: info@tuskometarsten.de.