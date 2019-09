In der EM-Qualifikation musste sich die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Freitagabend den Niederlanden geschlagen geben. (Daniel Reinhardt /dpa)

So schnell wendet sich das Blatt: Nach dem 2:4 am Freitag gegen die Niederlande kommt der Partie der deutschen Fußball-Nationalmannschaft an diesem Montag in Nordirland viel Bedeutung zu. Eine weitere Niederlage kann sich die DFB-Elf nicht leisten, denn dann geriete sogar der zweite Platz in Gruppe C in Gefahr, der wie Rang eins zur EM-Teilnahme berechtigt. Man mag sich nicht vorstellen, dass Deutschland hinter Nordirland und den Niederlanden nur Dritter werden könnte...

Andererseits gibt nach dem 2:4 vor allem die deutsche Abwehr Anlass zur Sorge. Vier Gegentore in einer Halbzeit: Das muss ein Team erst mal wegstecken. Keine leichte Aufgabe – schon gar nicht gegen die Nordiren, die den Deutschen vor allem kämpferisch das Leben schwer machen werden.

Das 2:4 am Freitag hat nicht nur eine neue Ausgangslage in Gruppe C geschaffen, sondern auch eine für die deutschen Fans schlechte Botschaft: Die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw ist derzeit weit davon entfernt, ein Topteam zu sein. 2014 verhalfen auch Teamgeist und Begeisterung dem DFB zum Weltmeistertitel – Eigenschaften, die in Gruppe C aktuell nur die Niederländer aufweisen.