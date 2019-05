Bremer Ponyteam holt Silber beim Bundesvierkampf – lediglich vier Punkte fehlen zum Titel

Anna Pragal ist die beste deutsche Nachwuchs-Vierkämpferin

Rainer Jüttner

Bremen. Knapp wie noch nie war die Entscheidung um die Deutsche Nachwuchsmeisterschaft im Vierkampf in Münchehofe/BBG. Die Reiter unter Leitung von Inken Tittel, die sich in den vergangenen zehn Jahren der Teilnahme an diesen Titelkämpfen noch nie so weit oben gefunden hatten, blieb jedoch der ganz große Wurf verwehrt.