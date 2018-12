Fynn Weber (Archivbild) fuhr mit der SG Arbergen-Mahndorf einen deutlichen 32:24-Sieg im Landesklassenderby gegen die SG Buntentor/Neustadt ein und erzielte dabei zwei Siebenmetertore. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Lediglich in den ersten fünf Spielminuten agierten die Hausherren, derzeit als Tabellendritter direkt hinter den spielstarken Gästen platziert, auf Augenhöhe mit der SGAM, doch nach dem 3:3 per Siebenmeter durch Arbergens Lukas Niemeyer (5. Spielminute) setzten sich die Gäste mit zunehmender Spieldauer kontinuierlich von ihren Gegnern ab und lagen gegen Mitte der ersten Hälfte bereits deutlich in Front (10:6/17.).

Extrem starker Mittelblock

„Es war ein richtig geiles Spiel von meiner Mannschaft“, lobte Gäste-Trainer Panitz, „wir wussten um den starken Rückraum der Neustädter und haben deshalb einen extrem starken Mittelblock dagegen gestellt, was letztlich auch der Schlüssel zum Erfolg gewesen ist.“ In der Folge zeigte sich dann schnell, worin das Problem des Spiels bestehen würde. „Gegen die körperlich sehr präsente Mitteldeckung und den dahinter bekannt stark agierenden Torhüter fand unser Rückraum keine Lösungen“, ärgerte sich SGBN-Coach Alexander Wittkopf, „und in der Deckung bekamen die Hausherren anfänglich den Kreisläufer der Gäste nicht in den Griff.

Mit der Taktik, auf den beinahe hünenhaften Mittelblock zu setzen, gelang es den Gästen, die Gastgeber um Top-Angreifer Ole Eggert (neun Tore/drei Siebenmeter) in schöner Regelmäßigkeit auf die Außen zu zwingen, wo die SFBN zwar zu Toren kam, dennoch aber nie wirklich gefährlich nahe an die tonangebenden Gäste heran kommen konnte. „Die Tore über Außen haben wir mehr oder weniger einfach so hingenommen“, so Panitz, „weil wir wussten, dass wir auf der anderen Seite immer wieder die richtige Antwort finden würden.“

Kam die SGBN trotzdem mal durch die Mitte zum Torabschluss, konnten sich die Gäste auf ihren „bärenstarken Keeper“ (Panitz) Jörn Anders verlassen, der mehrfach gute Möglichkeiten entschärfen konnte.

Nachdem Fynn Weber die Gäste per Siebenmeter praktisch mit der Halbzeitsirene mit acht Toren in Front geworfen hatte, knüpfte Arbergen-Mahndorf in Durchgang zwei nahezu nahtlos an die gute Leistung aus den ersten 30 Minuten an.

„Wir haben ihnen mit unserer kompromisslosen Abwehr den Zahn gezogen“, erörterte Panitz, „haben sie immer wieder zu Fehlern im Spielaufbau gezwungen und kamen über unsere erste und zweite Welle immer wieder zu einfachen Toren.“ Als letzte Maßnahme wechselte die SGBN daraufhin den gesamten Rückraum aus und konnte direkt innerhalb von drei Minuten vier Tore aufholen, was den überraschten Arberger Trainer zu einer Auszeit veranlasste.

Durch diese deutliche Leistungssteigerung belohnten sich die Gäste schließlich für „ein fantastisches Auswärtsspiel“ (Panitz), in dem sich die Gäste lediglich zwischen der 42. und 48. Minute eine kurze Schwächeperiode ­erlaubten und die Gegner durch individuelle Fehler zum Torerfolg einluden. „Danach ­haben wir aber wieder voll konzentriert und sehr effektiv gearbeitet“, stellte Thomas ­Panitz klar, „und deshalb auch verdient gewonnen.“

Auf Seiten der Gastgeberzeigte sich Wittkopf lernbereit: „Angesichts dessen, dass nur ein Rückraumspieler Feldtore erzielen konnte, sind die Lehren aus diesem Spiel leicht zu ziehen“, erklärte er. Das Zusammenspiel und die Durchschlagskraft müsse für das schwere Auswärtsspiel beim heimstarken TS Woltmershausen Sonnabend, 8. Dezember, 17.15 Uhr) deutlich verbessert werden, „um Zählbares mit auf die anschließende Weihnachtsfeier zu bringen“, so Wittkopf.

SG Buntentor/Neustadt: Hellwig; Fischer, Schnirring, Schmidt, Köstens (4), Haass (2), Gräser (1/1), Eggert (9/3), Wienholt (4), Hartmann (2/2), Diegel, Komischke, Melon (1), Jäger (1).

SG Arbergen-Mahndorf: Anders; Ellmers, Giesecke (7), Pehling (3), Bergmann (2), Gerber (3), Marien (8), Siegert (1), Wöltjen (2), Niemeyer (2), Weber (2/2), Dieckmann (2).