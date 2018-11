Dabei musste sich das Team nach Abgängen des Trainerteams Andreas Reißig und Dennis Karius sowie von Jan-Ole Wellnitz (TB Uphusen), Malte Jensen und Fynn Derks (aufgehört) und Lionel Karius, der altersbedingt ins erste E-Juniorenteam wechselte, erst einmal zusammenraufen. Als Neuzugang konnte Timm Appelt begrüßt werden. Er trainiert fleißig mit und hat sich bereits toll in die Gruppe eingefügt.

Unter Trainer Roman Wagner lief die Vorbereitung sehr gut und aus der neuen Formation wurde schnell wieder ein Team. Dazu trug auch ein gemeinsamer Ausflug im September nach Bremerhaven zum Eishockey bei.

Sportlich hätte es kaum besser laufen können. So wurden die beiden Auftakt-Auswärtsspiele gegen TS Woltmershausen II (7:0) und Tura Bremen II (8:1) klar gewonnen. Diese Serie zog sich durch die ganze Saison. Es folgten Siege gegen TuS Schwachhausen II (8:4) und beim SC Borgfeld V, wo die Mannschaft fairerweise mit nur fünf Spielern antrat und einen klaren 15:1-Erfolg einfahren können. Das Heimspiel gegen den ATS Buntentor gewann SG Arbergen-Mahndorf II mit 13:5 und auch das vorletzte Spiel gegen die SV Grambke-Oslebshausen wurde mit 8:11 gewonnen, obwohl die Mannschaft an diesem Tag nicht an ihre gewohnte Leistung anknüpfen konnte. Beim letzten Heimspiel der Staffel ging es gegen den TV Eiche Horn III, der bis zu dem Zeitpunkt noch auf dem zweiten Tabellenplatz stand. Horn trat mit mehreren Spielern aus dem Jahrgang 2008 an, aber die Jungen aus Arbergen-Mahndorf zeigten wieder ein tolles Spiel und kombinierten sich zu einem weiteren Erfolg und zum Staffelsieg. Trainer Roman Wagner bedankte sich besonders bei den „Aushilfen“ Mika Ahlers, Til Burkewicz, Robin Pfau, Leonard Wolf, Niklas Luley und Tjago Gerber, die die Mannschaft bei den Spielen tatkräftig unterstützt haben. Belohnt wurde dieser Erfolg auch von den Sponsoren Sandra & Lars Reineking. Sie spendierten der Mannschaft neue Auswärtstrikots. Nach dem letzten Saisonspiel gab es von den Beiden zusätzlich noch zum Staffelsieg als Überraschung eine Runde im Jump House.

Im November muss die Mannschaft noch mal zum letzten Pokalspiel draußen gegen Union 60 antreten und dann beginnt, hoffentlich eine genauso erfolgreiche Hallensaison, mit einigen Hallenturnieren. Das erste Spiel im Schnoorpokal gewann die Mannschaft gegen FC Union 60 IV mit 10:0.

SG Arbergen-Mahndorf: Mattis Gerber, Phillip Luley, Mika Elfers, David Elmers, Philip Half, Muhammed Rasit Turan, Marlo Hartmann, Ben Wagner, Bennet Bethge, Timm Appelt.