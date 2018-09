Arne Dirks (FR)

Bremen/Bamberg. Es gibt Angebote, die man kaum ablehnen kann. Genau das ist jetzt auch Arne Dirks widerfahren. Der aus Bremen kommende Diplom-Kaufmann übernimmt zum 1. Januar 2019 den Geschäftsführerposten beim Basketball-Bundesligisten Brose Bamberg und wechselt damit zurück in die Sportart, in der er zwischen 2005 und 2015 auch schon ein Jahrzehnt lang bei den Eisbären Bremerhaven tätig gewesen ist. „Als die Anfrage aus Bamberg kam, habe ich nicht lange überlegen müssen“, sagt Arne Dirks. „Bamberg ist national und international einer der ganz großen Klubs – dort im Basketballsport zu arbeiten, ist für mich ein ganz großer Schritt nach vorn.“

Bis zum Jahresende zeichnet Dirks noch als Geschäftsführer bei der Deutschen Volleyball Sport GmbH mit Sitz in Frankfurt verantwortlich. Die DVS ist die Vermarktungs- und Dienstleistungsgesellschaft des Deutschen Volleyball-Verbandes, ihre Hauptaufgaben sind Vermarktung und Eventorganisation sowie der gesamte Beach- und Snowvolleyballbereich. Als der heute 41-Jährige im Sommer 2015 mit seiner Frau Marie von Bremen nach Frankfurt übergesiedelt ist, galt es, „Volleyball in Deutschland als Marke weiterzuentwickeln und zu zeigen, was Volleyball kann“, so Dirks. Unter seiner Federführung ist es der DVS gelungen, den Eventcharakter stärker in den Fokus zu rücken und Volleyball sowohl in der Halle als auch im Sand für Zuschauer und Sponsoren gleichermaßen interessanter zu machen. Jüngste Erfolgsgeschichte war im vergangenen Jahr die Neustrukturierung und Vermarktung der Techniker Beach Tour, der größten nationalen Beachvolleyballserie Europas und der drittgrößten weltweit.

„Die Aufgabe bei der DVS hat mir riesigen Spaß gemacht“, sagt Arne Dirks, der „Ur-Bremer mit einem grün-weißen Herz in der Brust“. Dirks ist in Bremen aufgewachsen und in Bremen-Nord zur Schule gegangen. Er hat an der Uni Bremen und in Oxford Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Marketing und Strategisches Management studiert und war auch während seiner Zeit als kaufmännischer Leiter und Marketingchef beim Basketball-Bundesligisten Eisbären Bremerhaven in der Hansestadt heimisch. Bis das Angebot aus Frankfurt kam und Arne Dirks den großen, schweren Basketball gegen den kleineren und deutlich leichteren Volleyball getauscht hat.

Jetzt also zieht es Arne Dirks weiter nach Bamberg. In die Stadt, die wegen ihrer großen Sportbegeisterung in der Bevölkerung auch „Freak City“ genannt wird. Dorthin, wo der Anfang 2011 gegründete Basketballfanklub „Freakcity Frankenpower“ die Brose Arena immer wieder mit kreativen Ideen in eine der lautesten Hallen Deutschlands verwandelt. Zu dem Klub, der den Basketballsport in Deutschland in den zurückliegenden Jahren dominiert hat. Seit 2005 hat Bamberg immerhin neun deutsche Meisterschaften und vier Pokalsiege gefeiert. Für Arne Dirks ist Bamberg „eine Institution, ein Ausnahmeverein“, es sei für ihn deshalb eine große Ehre, dort künftig die Verantwortung übernehmen zu dürfen.

Beim Champions-League-Teilnehmer Brose Bamberg wird Arne Dirks die Nachfolge von Rolf Beyer antreten, der nach vier Jahren aus dem Amt scheidet. Echtes Neuland wird Dirks dort indes nicht betreten. Er ist aus seiner Bremerhavener Zeit noch immer gut vernetzt und kennt viele Kollegen auch aus anderen Klubs. Über seine Aufgabenfelder beim deutschen Serienmeister mag er inhaltlich noch nicht sprechen, „das ist einfach zu früh“, sagt Dirks. Viel lieber spricht er über den Basketballsport allgemein. Er schwärmt von der Schnelligkeit und der Athletik dieser Sportart, von den Spannungsmomenten, die ihn schon als Eisbär begeistert und fasziniert haben.

Die Vorfreude darauf, demnächst wieder bei einem Klub tätig zu sein, nahe dran am Geschehen, sie klingt hörbar mit, wenn Arne Dirks von seiner neuen Aufgabe spricht. „Im Klub lebt man Siege und Niederlagen viel intensiver mit“, sagt der Bremer. „Und ich denke, dass ich in Bamberg mehr Siege miterleben werde als damals in Bremerhaven.“ Apropos Bremerhaven: Am 18. März nächsten Jahres gastieren die Eisbären zum Rückspiel in Bamberg. Dann gibt es für Arne Dirks ein Wiedersehen mit dem Klub, bei dem er den Basketballsport seinerzeit kennen- und lieben gelernt hat.