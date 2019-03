25:27-Niederlage gegen Oyten III

Arsten blamiert sich beim Schlusslicht

Christian Markwort

Bremen. Schwer enttäuscht kehrten die Handballerinnen des TuS Komet Arsten vom Auswärtsspiel in der Landesklasse beim Tabellenletzten vom TV Oyten III zurück in die Hansestadt. „Mit dieser Mannschaftsleistung gibt es in den nächsten beiden Heimspielen gegen Delmenhorst und Bützfleth wenig zu holen“, konstatierte TuS-Trainer Torsten Uhlenberg merklich angesäuert, „vor heimischer Kulisse erwarte ich deshalb an den kommenden Spieltagen eine deutliche Leistungssteigerung.