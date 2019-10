Arsten dominiert Konkurrenz

Mit Volldampf in die Oberliga: Die C-Jugend-Handballerinnen des TuS Komet Arsten dominieren die Konkurrenz. (privat, frei)

„In dieser Form und ohne Verletzungspech wollen und werden wir in der Oberliga ein Wörtchen um den Titel mitreden“, freute sich TuS-Trainerin Tanja Theilig, die das Team im Gespann mit Ehemann Per trainiert.

Die Mannschaft führt die Tabelle mit 10:0 Punkten und einem Torverhältnis von 209:77 Toren souverän an. Nach einem 36:13-Auftaktsieg bei der JH Moin folgte später das Spitzenspiel gegen den TV Hannover-Badenstedt – und in einem „überragenden C-Jugend-Spiel“ (Theilig) konnte Arsten das Spiel mit 25:21 für sich entscheiden. „Meine Mannschaft trat geschlossen auf“, berichtete die stolze Trainerin, „gewann in der zweiten Halbzeit über eine aggressive 3-2-1-Deckung mehr Zweikämpfe und konnte sich auf unsere gut aufgelegte Torfrau verlassen.“ Nach dem Erfolg wurden anschließend der Hannoversche SC (56:10) und der SV Garßen-Celle (42:20) regelrecht aus der Halle geschossen und die direkte Qualifikation für die Oberliga besiegelt.

Derzeit besteht das Team aus elf Feldspielerin – von denen acht in der Bremer Auswahl spielen – und einer Torfrau. „Mit Carla Mattfeld und Felina Schweers haben wir nicht nur zwei sehr starke Handballerinnen sowohl in der Halle als auch im Sand für uns gewinnen können“, skizzierte Theilig, „sondern auch zwei absolute Teamplayer, die sich wahnsinnig schnell in die Mannschaft integriert haben.“ Sollte diese Jahrgangsmannschaft auch in den kommenden Jahren „mit so viel Fleiß, Engagement und auch Spaß“ dem Handballsport treu bleiben, „können wir Großes erreichen“, zeigte sich die Trainerin überzeugt. Zudem konnte der Verein Janne Jacobsen von der JH Moin mit einem Zweifachspielrecht ausstatten, „darüber freuen wir uns, da Janne eine starke Rückraumspielerin mit extremem Potential ist, die dazu auch dem Beachhandball wohlgesonnen ist“, so Theilig. „Im Moment fehlt uns eigentlich nur noch eine zweite Torfrau, aber auch da haben wir unsere Fühler bereits nach verschiedenen Seiten ausgestreckt und hoffen, pünktlich zum Saisonstart eine positive Rückmeldung zu bekommen.“

TuS Komet Arsten: Caroline Beuermann, Felina Schweers, Carla Mattfeld, Merle Theilig, Maresa Möller, Sarah Berlips, Anna Wehder, Kim Kämerow, Finja Tjardes, Melissa Simon, Yara Kriewitz, Jantje Uhlenberg.