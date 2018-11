Arstens Spielmacher Noah Vrolichs erzielt den 29:28-Siegtreffer. (Marina Albers, frei)

In den ersten Minuten entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, dann konnten sich die Gäste absetzen und gingen mit einem Treffer Vorsprung in die Kabine. Nach der Pause spielte sich ein wahrer Handball-Krimi ab, „bei dem beide Teams hervorragenden Handball zeigten und um jeden Treffer kämpften“, berichtete Gräfe. Der HC Bremen ging bis zur 37. Spielminute mit drei Toren in Führung, die Arster gaben aber nie auf und kamen in der 42. Minute wieder zum Remis. „Die Führung wechselte ständig und so stand es in der 49. Minute 28:28“, erläuterte die TuS-Trainerin. Nach einer Ansprache der Arster Trainer in der letzten Auszeit gelang TuS-Spielmacher Noah Vrolichs „ein sensationeller Treffer zum 29:28“ (Gräfe), was Gästetrainer Franke seinerseits zu einer Auszeit bewog. „Der angesagte Spielzug der Hastedter endetet jedoch Sekunden vor Spielende im Seitenaus“, skizzierte Gräfe „und dem somit war uns der Sieg nicht mehr zu nehmen.“

TuS Komet Arsten: Rosenberger; Behrens (3), Franz, Bremer, Paul, Zivkovic, Haschenhermes, Pogorzalski (3), Steinmüller (3), Heldt (6), Schönfeld (7), Vrolichs (7), Röling.

SG HC Bremen/Hastedt: Papin; Duris (5), Bonnet (4), Scharnke (5), Horstmann (5), Uckac (5), Jöhnk (4), Kohaupt, Baraniak, Geils, Schreiber.