Handballerinnen feiern 28:21-Sieg

Arsten spekuliert auf Platz zwei

Christian Markwort

Bremen. Dank eines letztlich ebenso deutlichen wie verdienten 28:21( 13:8)-Heimsieges in der Handball-Landesliga der Frauen gegen die HG Bremerhaven dürfen die Spielerinnen des TuS Komet Arsten nach dem vermutlich verpassten Aufstieg in die Oberliga nun zumindest noch auf den zweiten Platz in der Tabelle hoffen. Liga-Primus VfL Horneburg ist angesichts von nur noch fünf ausstehenden Partien vermutlich nur noch vom Tabellenzweiten, der HSG Delmenhorst, einzuholen, Arstens Rückstand beträgt mit sieben Punkten Rückstand auf Horneburg (bei noch maximal zehn erreichbaren Zählern) deutlich zu viel, um das nun erforderliche „Wunder von der Egon-Kähler-Straße“ vielleicht doch noch zu bewerkstelligen.