“ Letztlich hätten die Fehlentscheidungen seine Mannschaft besonders in der hitzigen Schlussphase mehrfach aus dem Konzept gebracht, „aber unsere Fehlerquote im Angriff war in den zweiten 30 Minuten insgesamt zu hoch“, erläuterte Uhlenberg nach der bitteren 24:27 (14:10)-Niederlage, „sodass der Sieg des TSV letztlich in Ordnung geht.“

Den Einspruch, den Arsten nach Spielende gegen die Spielwertung eingelegt hatte, zog der TuS wieder zurück, „da es sinnlos erscheint, den mühsamen Auswärtstrip für ein mögliches Wiederholungsspiel noch einmal zu bewältigen, obgleich wir keine Chance mehr haben, um den Aufstieg mitzuspielen“, erläuterte der Arster Coach, nachdem er eine Nacht drüber geschlafen hatte und bereits direkt nach dem Spiel mit den TSV-Verantwortlichen zu einer versöhnlichen Einigung gekommen war.

Konzentrierte Abwehrarbeit

Nach zunächst ausgeglichener Anfangsphase erzielte Arstens gut aufgelegte Nathalie Meinke (acht Tore/drei Siebenmeter) per Strafwurf den Ausgleich zum 6:6 (14. Spielminute), ehe die Gäste schließlich ihre stärkste Phase hatten: Zwischen der 15. und der 23. Minute erhöhten Christin Meyer, Nathalie Meinke und Julia Groen jeweils mit einem Doppelschlag auf 12:6 (23.), bis zur Halbzeit konnten die Gastgeberinnen um Top-Angreiferin Kathrin Nieder (6/5) allerdings auf 10:14 verkürzen.

In den zweiten 30 Minuten konnte Arsten bis zur 43. Minute dank konzentrierter Abwehrarbeit einen knappen Zwei-Tore-Vorsprung verteidigen (19:17), mit dem 19:19 durch Jana Pressentin gelang dem TSV schließlich der Ausgleich. Arsten ging durch Janna Meyer noch ein letztes Mal in Führung (21:20 /47.), dann ließ der Schiedsrichter „klare Fouls an Pia Frank und Paula Molzahn ungeahndet, im Gegenzug wurde Paula Molzahn gleich zweimal zu Unrecht mit einer Zeitstrafe belegt“ (Uhlenberg). Schließlich gewährte der Referee ein Team-Time-Out, obwohl Arstens Nathalie Meinke noch verletzt am Boden lag, sodass in der Auszeit keine Mannschaftsbesprechung möglich war. „Wir müssen uns wohl mit Platz drei begnügen“, so Uhlenberg, der zum Saisonende eine Pause einlegen wird, „damit besteht auch Planungssicherheit für meinen Nachfolger Harald Logemann.“

Arsten: Rieger; Schultz, Malin Kahle, Frank, M. Meinke, Hüneberg, J. Meyer (1), Molzahn (1), Groen (2), Brockhoff (2), C. Meyer (3), Segieth (3/1), Mirja Kahle (4), N. Meinke (8/3).