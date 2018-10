Landesliga-Handballerinnen setzen sich bei der HSG Phönix nach großer Leistungssteigerung noch mit 27:23 durch

Arsten zeigt beste Viertelstunde der Saison

Christian Markwort

Bremen. Dieses Wortspiel muss ob des Spielverlaufs und des gegnerischen Vereinsnamens einfach erlaubt sein: Nach einer Leistungssteigerung im Auswärtsspiel in der Handball-Landesliga der Frauen bei der HSG Phönix entstieg das Team des TuS Komet Arsten nach der Halbzeitpause wie der berühmte „Phönix aus der Asche“ – das sagenumwobene Fabelwesen, das in den ersten Sonnenstrahlen eines jeden Morgens verbrennt, um dann verjüngt aus seiner eigenen Asche wieder aufzuerstehen – einem sinnbildlichen Scherbenhaufen. „In der ersten Halbzeit hatten wir, statt wie im Training besprochen, lange Angriffe vorzutragen, mehrere überhastete Abschlüsse“, erläuterte TuS-Trainer Torsten Uhlenberg, der gemeinsam mit Co-Trainer Marc Albers auf der Bank miterleben musste, wie sein Team nach einem Vier-Tore-Rückstand zur Pause in Durchgang zwei schließlich den Handball spielte, wie es sich das Tainergespann vorstellt – und am Ende mit einem verdienten 27:23 (10:14)-Auswärtssieg die Heimreise antreten konnte.