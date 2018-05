Die Saison der Oberliga West beendete das Team aus Arsten mit einem sehr guten vierten Platz und verpasste die Qualifikation zur niedersächsischen Verbandsmeisterschaft um lediglich einen Punkt. Während die Arsterinnen die direkten Vergleiche gegen den Zweit-und Drittplatzierten (VfL Oldenburg und Werder Bremen) für sich entscheiden konnten, hatten sie lediglich gegen den späteren Oberliga-Meister vom BV Garrel das Nachsehen. „Das Kuriose dabei ist“, konstatierte Dirk Müller, „dass sich Garrel am letzten Spieltag bereits mit der Vizemeisterschaft zufriedengegeben hatte.“ Bis zu diesem Zeitpunkt war der bis dahin amtierende Tabellenführer aus Oldenburg noch mit einem Punkt vorne und hätte lediglich das letzte Spiel gegen die TuS-Juniorinnen gewinnen müssen. Doch dort zeigten die Nachwuchs-Handballerinnen aus Arsten erneut, wie ausgeglichen die Saison in der Liga war – und schossen Garrel durch einem 26:20-Sieg gegen Oldenburg mehr oder wenigergewollt zum Meister. „Das war schon eine tolle Saison“, so Müller, „die mit einer tollen Leistung beendet wurde.“. Die Mannschaft habe sich so gut zusammengefunden, dass die nun erforderliche Trennung unglaublich schwerfalle.

Die Hälfte der Spielerinnen spielt ab sofort in der B-Jugend und bereitet sich bereits intensiv auf die Qualifikation zur Vorrunde in der Oberliga vor. Die andere Hälfte des Teams gehört dem jüngeren Jahrgang an und bleibt noch ein weiteres Jahr in der C-Jugend. „Sieht man sich die Leistung und auch schon die Torgefahr dieses Jahrgangs an“, ergänzte Marc Albers, „freuen wir uns auf die nächste Saison und tolle, spannende Spiele.“

Bevor es für die erfolgreichen C-Juniorinnen in die endgültige Vorbereitung auf die neue Saison ging, präsentierte sich das Team zum Abschluss um Ostern herum noch einmal beim international besetzten „Hanse Cup“ in Hamburg, an dem rund 80 Teams aus acht Ländern teilnahmen. Die jungen „Kometinnen“ absolvierten sowohl die Gruppen-als auch später die Zwischenrunde mehr als souverän und mussten sich im Finale schließlich dem Team vom VVW Commandeur Verzekeringen aus den Niederlanden stellen. Das Finale war an Dramatik kaum zu überbieten und wurde von den Bremerinnen letztlich im Siebenmeter-Werfen mit 17:16 gewonnen. „Was für ein schöner Abschluss dieser tollen Saison“, freute sich Dirk Müller stellvertretend für Team und Betreuerstab.

TuS Komet Arsten: Mara Oelckers, Anik Kriewitz, Julia Zedowitz, Felina Stehmeier, Lea Brandt, Laura Lampe, Melissa Korn, Dalia Gielow, Swantje Trojahn, Jule Seebeck, Azra Ückaleler und Mia Albers