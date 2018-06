Das Highlight des Wettkampfes war der Stabhochsprungwettbewerb der weiblichen Jugend U20. Mit Dovile-Michelle und Lauré Scheutzow vom Schweriner SC sowie Kim-Michelle Schwenke vom SV Werder Bremen waren zwei Deutsche Meisterinnen und eine U18-EM Teilnehmerin am Start. Nachdem Dovile-Michelle Scheutzow den Wettbewerb mit 3,90 Meter bereits gewonnen hatte, ließ sie die U20-WM Norm von 4,05 Meter auflegen. Leider fiel die Latte drei Mal, besonders der zweite Versuch sollte der Schwerinerin aber Mut für die nächsten Wochen machen. Zweite wurde Lauré Scheutzow mit 3,80 Meter vor Kim-Michelle Schwenke und Elizabete Vetre (Werder Bremen) mit jeweils 3,70 Meter – alles Höhen, die die U20 DM-Norm bedeuteten.

Marit Köpp überzeugt

Im kurzfristig aufgenommenen Dreisprungwettkampf überzeugte in der weiblichen Jugend U20 Lokalmatadorin Marit Köpp (Bremer LT/TuS Komet Arsten) nach überstandenem Achillessehnenanriss: Mit 11,72 Meter blieb die 18-Jährige nur 17 Zentimeter unter ihrer Bestleistung und acht Zentimeter unter der DM-Norm.

Im Mittelpunkt des Nachmittags standen traditionell die Sprints. Gleich zu Beginn lief die 4x100 Meter Staffel des SV Werder Bremen mit Roberta Haasner, Katharina Rocke, Pauline Arndt und Sarah Narloch mit 48,19 Sekunden die U23 DM-Norm. Auch die U18-Staffel des SV Werder mit Merle Kahl, Theresa Stein, Yelena Pelz und Mira Damaschke blieb in 50,18 Sekunden unter ihrer DM-Norm.

Bei den Frauen überzeugten über 200 Meter ebenfalls zwei Werderanerinnen: Svea Kittner und Sandra Dinkeldein blieben in 24,26 und 24,36 Sekunden deutlich unter der DM-Norm von 24,50 Sekunden. Unter der U23 DM-Norm blieb Leonie Kluwig vom Track & Field Club Hamburg mit 24,95 Sekunden. Auch über 100 Meter gab es zwei DM-Normen: Sandra Dinkeldein lief als Siegerin in 11,87 Sekunden die Frauen-Norm, Leonie Kluwig als 3. in 12,04 Sekunden die U23 Norm. Bei den Männern lief Fabian Netzlaff vom SV Werder Bremen als Sieger über 100 und 200 Meter in 10,74 und 21,59 Sekunden die Normen für die DM U23.

Aber auch die Athletinnen und Athleten des Veranstalters überzeugten: Im Stabhochsprung der 13-Jährigen gewann Jette Deicke (BLT/TuS Komet Arsten) mit guten 2,40 Meter.

Im Sprint der männlichen U20 stellte Rasmus Klamka (BLT/BTS Neustadt) seine 200 Meter Bestzeit bei leichtem Gegenwind mit 23,44 Sekunden ein, über 100 Meter blieb er in 11,66 Sekunden nur 2/100 Sekunden über seiner Bestzeit. In der weiblichen Jugend U20 stellte Isabel Bierwirth ihre 100 Bestleistung in 12,74 Sekunden ebenfalls ein. Und bei den Frauen kommt Leonie Hönekopp immer besser in Schwung: 12,63 Sekunden über 100 Meter bedeuteten Saisonbestleistung.

Ein bemerkenswertes Comeback nach langer krankheits- und verletzungsbedingter Pause gelang Patricia Wulf (alle BLT/TuS Komet Arsten) in 12,95 Sekunden über die 100 Meter und 26,89 Sekunden über die 200 Meter.