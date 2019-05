“

In den ersten 30 Minuten agierten beide Teams auf Augenhöhe, bei den Gästen machte sich das Fehlen von Top-Torjäger Marco Wilhelms ebenso bemerkbar, wie der Ausfall von Thomas von der Heyde (Kreuzbandriss). „Trotzdem haben wir in der ersten Hälfte aus einer soliden Abwehr heraus gespielt“, versicherte der Trainer, „und auch unser Torhüter hat eine gute Leistung geboten.“

Nach zunächst ausgeglichenem Beginn lagen die Gäste dann mit drei Toren in Führung (7:3/14. Spielminute), doch der ETB zog gleich und Grieme versuchte während einer Auszeit, wieder Ordnung ins Spiel des ATSV zu bringen. Dennoch gelang den Gastgebern in Unterzahl unmittelbar vor der Pause der Ausgleich zum 10:10, mit Wiederbeginn setzten sie sich schließlich mit einem fulminanten 8:3-Lauf vorentscheidend von den Gästen ab. „In den beiden letzten Spielen müssen wir in der Abwehr an diese Leistung von heute anknüpfen“, blickte Grieme auf die Heimpartie gegen den TV Langen (Sonnabend, 4. Mai, 19.30 Uhr) sowie die Auswärtspartie bei der SG Achim/Baden II (Sonnabend, 11. Mai, 19.30 Uhr) voraus.

ATSV Habenhausen II: Wilshusen; Schilling, Schäfer (3), Hamann, Cagliani, Klün (1), Rohländer (1), Marz (2), Meier (3), Krüger (3), Ruthke (5), Petersen (7/3).