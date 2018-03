So haben die Damen um Mandy Ehrlicher gerade den bisherigen Tabellenführer der Bezirksliga OHZ/VER/HB, den TSV Dannenberg, mit einem 8:1-Sieg geradezu vom Tisch gefegt. Und das nach einer 2:8-Niederlage im Hinspiel. Zwar hatten die Habenhauser Damen auch das Glück ein wenig auf ihrer Seite, denn dieses Mal gingen die drei Fünf-Satz-Spiele alle zu ihren Gunsten aus, nachdem es im Hinspiel genau andersherum gelaufen war. Aber sie zeigten schlicht auch eine klasse Teamleistung.

Es begann äußerst spannend mit den beiden Doppeln, die jeweils erst im fünften Satz entschieden wurden. Letztlich setzten sich Mandy Ehrlicher mit Anja Nuhn gegen Ulrike Wedde mit Reinhild Wiegmann sowie Meike Lau mit Stella Frank gegen Susanne Schröder mit Astrid Raimund durch. Mandy Ehrlicher hatte auf 3:0 erhöht, bevor es Ulrike Wedde gelang, den Ehrenpunkt für Dannenberg zu erkämpfen. Stella Frank benötigte noch einmal fünf Sätze für einen weiteren Punkt für Habenhausen. Danach aber ging es Schlag auf Schlag, bis es Stella Frank vorbehalten war, den Siegpunkt zum 8:1 für Habenhausen zu erringen. Mit inzwischen 7:5 Punkten aus der Rückrunde ist den Damen mindestens ein gesicherter Mittelfeldplatz in der Bezirksliga OHZ/VER/HB wohl nicht mehr zu nehmen.

Die erste Herrenmannschaft ist gerade erst in die Landesliga Lüneburg aufgestiegen und stand zum Schluss der Hinrunde sensationell auf dem ersten Tabellenplat. Das Punktekonto ist mithin gut gefüllt, sodass die Herren um Patrick Möhle wider Erwarten wohl mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben werden – eine tolle Leistung in dieser anspruchsvollen Liga.

Gleichwohl ist die bisherige Rückrundenbilanz von 5:5 ernüchternd, und die 0:9-Niederlage gegen Tabellenführer MTV Brackel muss erst einmal verdaut werden. Ähnlich ergeht es der zweiten Herrenmannschaft, die in die Bezirksoberliga West aufgestiegen ist. In der Hinserie erkämpfte sich die Mannschaft um Daniel Henrichs einen ausgezeichneten zweiten Platz und fuhr dabei wichtige Punkte ein, um auch in der Rückrunde nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Im neuen Jahr verzeichnen sie mit 3:7 Zählern bislang eine negative Bilanz.

Auch die dritte Herrenmannschaft ist gerade aufgestiegen und spielt jetzt in der Bezirksliga OHZ/VER/HB. Das Team um Marco Hentrich-Hesse beendete die Hinserie auf Platz drei, konnte sich zwischenzeitlich mit einer Rückrundenbilanz von 10:2 Punkten jedoch bis auf Platz zwei vorarbeiten. Zuletzt holten sie mit einem 9:3-Sieg gegen den Tabellenvierten TSV Posthausen wichtige Punkte, um ihre Chance auf den Relegationsplatz zu wahren.