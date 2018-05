Eine Stadt aus Booten: Die 111. Große Bremer Ruderregatta auf dem Werdersee am kommenden Wochenende wirft ihre Schatten voraus. (Frauke Alber)

Nachwuchs für den Spitzensport fehle. Und Veranstalter würden immer wieder Wettkämpfe absagen, weil Aufwand ohne Ertrag nicht zu stemmen sei. Was kritische Stimmen im Deutschen Ruderverband zuweilen berichten, trifft auf die Bremer Regatta keinesfalls zu. 1705 Boote, 3260 Rollsitze und zwei Tage Rennen ohne Pause verspricht die 111. Große Bremer Ruderregatta auf dem Werdersee. Kein einziges der 85 für Sonnabend ausgeschriebenen Rennen entfällt. Allein für den U17-Einer haben 40 Boote gemeldet. „220 Boote mehr als im Vorjahr. Rennen von 10 bis 20 Uhr – das hatten wir noch nie“, sagt Regattachef Peter Manschke und ist von der großen Resonanz schwer beeindruckt.

Während Politik und Wirtschaft in den vergangenen Monaten ausgiebig diskutierten, ob Bremen möglicherweise eine graue Maus sei, setzt der Sport mit den Bremer Ruderregatten ein dickes Ausrufezeichen. Der Werdersee als grüne Lunge in Innenstadtlage ist auch für nationale Sportevents hoch attraktiv. Die Beliebtheit der Bremer Regatta ist für den ausrichtenden Bremer Sport-Club harte Arbeit. Nur mit Ehrenamtlichen die Mammutregatta zu bestreiten, sei eine immense Herausforderung, meint der Regattachef. Bis zu 100 Helfer sind im Einsatz. Das sich dieser Einsatz lohnt, zeigen die vielen Meldungen.

Livebilder und kostenlose Massagen

Permanente Veränderungen, um auf der Höhe der Zeit zu bleiben, merke man der Regatta an, berichten Teilnehmer. Eine neue Startanlage mit Ampelstart, Livebilder, Rennkommentatoren, kostenlose Massagen für die Teilnehmer und einiges mehr wurden neu eingeführt. Die einst kritisierte sanitäre Ausstattung wird inzwischen durch mobile Sanitärwagen verbessert. Aussteller und Servicestände von Werften ergänzen das Programm. Zudem gibt es neben dem DLRG-Turm im Regattadorf ein gutes kulinarisches Angebot.

Neu in diesem Jahr: Erstmals werden Ruderergometer zum individuellen Aufwärmen zur Verfügung gestellt. Die Bremer Regatta ist auch deshalb beliebt, weil sie zu den wenigen Veranstaltungen gehört, wo ein Verein mit Ruderern aller Altersklassen zum gleichen Wettkampf fährt. Die Kinder starten bei der Jungen- und Mädchen-Regatta am stadtnahen Teil des Sees. U17- und U19-Ruderer starten zwischen Erdbeerbrücke und DLRG-Turm, ebenso die offene Altersklasse und die Mastersruderer ab 27 Jahren. Der älteste gemeldete Aktive ist 75 Jahre.

Das Mastersrudern ist in den vergangenen Jahren in Bremen deutlich gewachsen. Die Bremer Masters haben im sportlichen Bereich gute Fortschritte erzielt. Mit dem Anstieg des sportlichen Niveaus finden sich dann auch starke Gegner aus Norddeutschland und dem Ruhrgebiet, die auf dem Werdersee auf spannende Rennen hoffen.

Landestrainerin Mahler freut sich derweil besonders auf die Junioren-Konkurrenzen. „In Bremen entscheidet sich oft, wer es noch zur Deutschen Jugendmeisterschaft schafft. Wer hier vorn dabei ist, gehört auch national zu den Besseren“, sagt die Landestrainerin. Aus dem Landesverband hat sie besonders die Bremerhavener Schwestern Johanna und Dorothee Honnen im Blick. Aber auch Jonah Lohse (Bremer RC Hansa), Florian Babel und Johann Maaß (BSC) stehen auf Mahlers Talente-Zettel.

In der offenen Altersklasse gibt es vor allem in den Vierern Bremer Erfolgsaussichten. André Müller, Cedric Borchers, Stefan Giesen und Janosch Brinker (alle BSC) haben ihren ersten Härtetest auf dem Weg zur Studenten-EM. U 19-Weltmeister Tobias Dirschauer und Lukas Nahrgang (Bremer Ruderverein von 1882) gehören mit ihrem Team im Riemen-Vierer zu den Favoriten. Und bei den Frauen sind die Boote um Levke Gill und Paulina Düchting (BRV 1882) Anwärter auf die Medaillen. Im abschließenden Senatsachter am Sonntag ist das Bremer Boot jedoch kein Sieganwärter. Die aus dem Rheinland gemeldete Mannschaft dürfte zu stark sein. Was einer attraktiven Regatta aber keinen Abbruch tun sollte.

Die Rennen finden Sonnabend von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 8 bis 16.50 Uhr statt. Der Eintritt ist frei.