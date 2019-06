Aufmerksam beobachten Boxsport-Veteran Heinz Bünger (links) und Nachwuchstrainer Hamit Cullum, wie sich Halil Kortak schlägt. (Christian Markwort)

Gerade erst belegte der Schüler der Wilhelm-Kaisen-Oberschule einen hervorragenden dritten Platz in der Altersklasse U 15 („Kadettenklasse“/bis 61 Kilogramm) bei den Deutschen Meisterschaften in Lindow in Brandenburg und hat sich große Ziele gesteckt: „Ich will eines Tages so erfolgreich sein wie Mike Tyson“, antwortet Halil ohne zu zögern auf die Fragen nach seiner Zukunft im Boxsport.

Doch zunächst muss er noch den schimpfenden Coach beruhigen. Kleinlaut entschuldigt sich der junge Mann und stellt im anschließenden Training seinen Eifer eindrucksvoll unter Beweis. An erster Stelle führt Halil die Reihe der Boxer an, und obwohl deutlich ältere und deutlich kräftigere Sportler darunter sind, bleibt der Schüler an der Spitze.

Mit dem Boxen begonnen hat der Achtklässler vor etwa fünf Jahren. Nachdem ihn sein älterer Bruder Yusuf zum Training mitgenommen hatte, wurde er augenblicklich von dem Box-Virus angesteckt. „Beim Boxen kann ich mich voll austoben“, sagt Halil, „mir macht es enormen Spaß, bis an meine Grenzen und manchmal auch darüber hinaus zu gehen.“ Angst habe er weder vor seinen Gegnern, noch davor, sich zu verletzen. „Jeder Treffer, den ich kassiere, macht mich nur noch stärker und die Schmerzen gehen ja auch wieder weg“, meint er mit breitem Grinsen im Gesicht.

Besonders dieses enorme Selbstbewusstsein ist nach Einschätzung des Bremer Box-Urgesteins Heinz Bünger ein Grund, der ihn dazu veranlasst, den Jungen zu fördern – aber vor allen Dingen auch zu fordern. „Disziplin, Ehrgeiz und der unbedingte Wille sind sie Grundvoraussetzungen für einen erfolgreichen Boxsportler“, betont Bünger, „und all diese Dinge bringt Halil mit, das habe ich sofort gesehen.“ Häufig müsse Halil sogar von seinen Trainern gebremst werden, „weil er jeden Tag zwischen drei und vier Stunden trainiert und wir aufpassen müssen, dass er sich nicht zu sehr verausgabt“, wie Bünger erläutert.

Gemeinsam mit Nachwuchstrainer Hamit Cullum trainiert Bünger das hoffnungsvolle Talent und beide Trainer sehen den Jungen auf einem guten Weg: „Halil ist sehr ehrgeizig“, verdeutlicht Cullum, „er bringt alles mit, was ein Boxer braucht, um erfolgreich zu sein.“ Neben seinem unbändigen Willen zeichne Halil außerdem aus, „dass er ein feiner Junge mit sehr viel Energie ist, der sich zu 100 Prozent auf seinen Sport konzentriert“, führt Cullum weiter aus.

Für die beiden erfahrenen Trainer stehe das Talent vor allen Dingen für technisch sauberes Boxen auf hohem Niveau. „Er macht die noch fehlende Schlagkraft mit filigraner Technik wett“, hat Heinz Bünger bemerkt, „er ist schon jetzt sehr schnell auf den Beinen und mit seinen Fäusten, sodass er seine Gegner im Ring dominieren kann, obwohl einige schon etwas kräftiger gebaut sind als er selbst.“ Trotzdem sei Halil „kein Großmaul“, betont Bünger, „sondern weiß sich trotz seines jungen Alters schon sehr gut selbst einzuschätzen“.

Dass Bünger ein Auge für Talente hatte und noch immer hat, stellt nicht nur seine Einschätzung zu Halil Kotak eindrucksvoll unter Beweis – 1967 wurde Heinz Bünger beim PSV zum Co-Trainer berufen und führte Rolf Adler zur Deutschen Juniorenmeisterschaft im Mittelgewicht, wo dieser den dritten Platz belegte. In den 1960er-Jahren war der fünffache Deutsche Meister Peter Gerber (einmal Juniorenmeister, vier Mal Meister in der Männerklasse) das Aushängeschild des Vereins und auch des Deutschen-Amateur-Box-Verbandes. Peter Gerber wurde 1970 Cheftrainer – und Heinz Bünger blieb sein Assistent.

„Die Integration von jugendlichen ausländischen Boxern war schon immer das Hauptanliegen unseres Vereins“, betont Bünger, „Boxer aus über 40 verschiedenen Nationen nahmen in all den Jahren an unserem Training teil.“ Ob Deutscher oder mit Migrationshintergrund, für den ehemaligen Polizeibeamten war das keine Frage, alle wurden und werden noch heute nach dem Motto „hart aber fair“ gleich behandelt.

Seit 1991 ist Bünger Spartenleiter und Cheftrainer, beide, Halil Kortak und Peter Gerber hätten vieles gemeinsam, versichert der Trainer: Den unbeugsamen Willen zum Sieg, eine ausgefeilte Technik und einen schier unermesslichen Trainingseifer. „Halil muss von mir immer gebremst werden“, sagt Bünger, „der Vergleich mit Gerber erscheint vielen nicht angebracht, dennoch hat Halil seine ersten zehn Jugendkämpfe gewinnen können, während Peter seine ersten zehn Schülerkämpfe lediglich unentschieden gestaltete, die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Karriere von Halil sind also in jedem Fall vorhanden.“

Der 14-Jährige bleibt ob dieser vielen lobenden Worte gelassen: „Das Boxen macht mir einfach großen Spaß“, erklärt er, „ich will mich in jedem Training und in jedem Wettkampf immer ein Stück weiter entwickeln.“ Als seine Stärken beschreibt der talentierte Linksausleger vor allen Dingen seinen rechten Seitwärtshaken, Schwächen habe er keine, betont er – was auch Heinz Bünger unterstreicht: „Halil ist schon jetzt ein nahezu kompletter Boxer“, meint er, „wenn er weiter so ehrgeizig am Ball bleibt, auf seine Ernährung achtet und weiter so fleißig trainiert, traue ich ihm eine große Zukunft zu.“

Halil selbst setzt sich nicht unter Druck, arbeitet aber mit großem Engagement auf ein Ziel hin: „Mit 20 will ich meinen ersten Profikampf bestreiten“, sagt er, dafür nimmt er auch zahlreiche Einschränkungen in Kauf. „Beim Essen achte ich darauf, viele Kohlehydrate und Proteine zu mir zu nehmen“, erklärt er, „auf Schokolade oder andere Süßigkeiten verzichte ich gerne.“

Neben dem Boxtraining arbeitet Halil auch in seiner Freizeit geradezu akribisch an seinem Körper und an seiner Kondition. Tägliches Joggen, „Pratzen“ oder Krafttraining zählen zu den wichtigsten Grundlagen, während der täglichen Trainingseinheiten will er seine Technik weiter verbessern – um möglichst schnell in die Fußstapfen seines großen Vorbildes Mike Tyson treten zu können.