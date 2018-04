Stürmte gegen den Bremer SV ins Halbfinale: Hastedts Dragan Muharemi. (Karsten Klama)

Um welche Uhrzeit gespielt wird, wissen die Mannschaften noch nicht. Aber dass am 21. Mai im Stadion Obervieland der Bremer Lotto-Pokal-Sieger ermittelt wird, steht fest. Ebenso die Beteiligung einer stattlichen Zuschauerkulisse und einer Liveübertragung beim „Finaltag der Amateure“ in der ARD. Es ist also kein Wunder, dass zuletzt in gleich vier Mannschaften Nervosität herrschte, wenn es um Fußball und den Pokalwettbewerb ging – nämlich bei den Halbfinalisten. Aber jetzt dauert es nicht mehr lange, dann stehen die beiden Endspielteilnehmer fest.

Den Anfang machen die SFL Bremerhaven und der Blumenthaler SV an diesem Dienstag (18 Uhr), am Mittwoch folgen die SG Aumund-Vegesack und der BSC Hastedt zur gleichen Anstoßzeit. „Das ist für manchen ein bisschen früh“, findet Gökhan Deli, der Hastedter Trainer. Der ein oder andere seiner Fußballer habe sich extra Urlaub nehmen müssen, um pünktlich in Vegesack anzutreten.

Aber der BSC Hastedt hat schon noch andere Probleme vor diesem Spiel. Eines besteht darin, dass sich auch im Fußball mal die Zeiten ändern. Zum Jahreswechsel, da hatte dieses Duell nämlich ganz klare Vorzeichen besessen: Der so starke Aufsteiger galt damals als Favorit gegen eine SAV, die sich offenbar über die komplette Hinrunde in der Bremen-Liga in einer Findungsphase befand.

Mittlerweile scheint es fast so, als hätten die Teams ihre Rollen getauscht. Der Gastgeber ist jedenfalls seit Wochen unbesiegt und kletterte auf Rang fünf, während sich nun die Hastedter auf der Suche nach der eigentlichen Leistungsstärke befinden. Die Chance auf den Titel hat der seit Wochen in der Bremen-Liga sieglose Tabellenvierte am Wochenende endgültig eingebüßt. Und doch sorgte die 0:2-Niederlage gegen den FC Oberneuland für neue Hoffnung.

„Das war im Vergleich zu den Vorwochen eine starke Vorstellung“, sagt Gökhan Deli, „die Jungs wissen, worum es geht.“ Letztlich weiß der Trainer allerdings auch, dass am Ende wohl die Tagesform in diesem Pokalfight entscheiden wird. Sie lässt sich beeinflussen. Also macht Gökhan Deli seinen Spielern klar, in welch guter Situation sie sich befinden: „Wir haben schon viel erreicht als Aufsteiger, aber jetzt wollen wir es noch mal wissen.“

In der Liga seit drei Wochen sieglos

Das gilt ebenso für die SAV und die beiden anderen Halbfinalisten. Dabei steht der Blumenthaler SV bereits an diesem Dienstag vor einem ähnlichen Spiel wie der BSC Hastedt. Denn noch im Winter wären an der Favoritenstellung der Nordbremer im Duell beim Landesligisten keine ernsthaften Zweifel erhoben worden. Im Gegenteil: Zwar zählt der SFL zu den stärksten Teams der nächst tieferen Klasse, und er warf mit dem OSC Bremerhaven im Viertelfinale ja auch einen Bremen-Ligisten aus dem Wettbewerb. Aber vor einigen Wochen schien der Blumenthaler SV einfach zu formstark, um sich in einem so entscheidenden Spiel nicht durchzusetzen.

Mittlerweile sind Zweifel erlaubt. Mittlerweile wartet das Team von Malte Jaskosch nämlich seit Wochen schon auf einen Sieg in der Bremen-Liga. Lediglich das Derby beim TSV Lesum-Burgdamm im Viertelfinale war an Blumenthal gegangen (3:1). Danach folgten die Niederlagen gegen den Bremer SV (1:4) und am Wochenende in Habenhausen (1:3). „Wir müssen kompakter stehen“, fordert der Trainer also vor dem ersten Halbfinale.

Zudem kündigt er personelle Veränderungen an. Keine Frage: Der Landesligazweite ist eine Herausforderung für den unter zahlreichen Verletzten leidenden Blumenthaler SV. „Die SFL ist stärker als mancher Bremen-Ligist“, sagt Jaskosch. Er wird seinen Spielern vermutlich auch von der Chance erzählen, die mit diesem Spiel verbunden ist: Ein Sieg, und dann ist wieder alles gut.